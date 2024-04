Iniciativa oferta bolsas para o curso de medicina na Bahiana; confira | A TARDE

Fruto de parceria entre a Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública e a Fundação Maria Emília, o programa Medi+ oferece bolsas integrais de medicina para jovens de baixa renda. As inscrições estão abertas até a próxima segunda-feira (8). O edital e o formulário de cadastro podem ser acessados no site: acesso.baiana.edu.br.

É imprescindível que o candidato esteja cadastrado no Cadastro Único do governo federal como de baixa renda. "Além disso, é necessário ter cursado o ensino médio completo numa instituição pública brasileira", acrescenta Humberto Castro Lima Filho, coordenador do curso de medicina e idealizador do programa.

Os candidatos devem fornecer o número do NIS para verificação através do Sistema de Isenção de taxa de concurso (Sistac), o sistema de isenção de taxas para concurso público.

Além desses passos, o candidato pode escolher uma nota do Enem dos últimos cinco anos.

Cerca de 40 serão escolhidos. “Esses candidatos vão participar da seleção da Baiana que é uma prova. A diferença é que eles vão disputar entre eles”, explica Humberto.

