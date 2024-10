Inscrições do Concurso Cultural Jovem Jornalista são prorrogadas

Alunos e professores das redes estaduais e municipais parceiras do Programa têm mais tempo para caprichar em suas produções - Foto: Divulgação

Devido ao grande interesse pelo Concurso Cultural Jovem Jornalista (CCJJ) 2024, o A TARDE Educação, do Grupo A TARDE, atendeu às solicitações e prorrogou o prazo das inscrições até o dia 25 de outubro. Agora, os alunos e professores das redes estaduais e municipais parceiras do Programa têm mais tempo para caprichar em suas produções e garantir a participação. A inscrição pode ser feita pelo site oficial jovemjornalista.atarde.com.br.

"Com o feriado e o processo eleitoral em curso, acatamos aos inúmeros pedidos dos nossos professores parceiros e prorrogamos as inscrições, garantindo mais tempo para a elaboração do material com a qualidade que nossos estudantes têm demonstrado em suas produções”, diz a coordenadora de projetos educacionais de A TARDE, Berta Cunha.

Nesta edição, os estudantes têm a oportunidade de explorar o tema “Sou digital, mas minha inteligência não é artificial” de forma autoral e criativa, utilizando diferentes formatos de mídia. As produções estão divididas em três categorias: Tirinhas, para alunos do Ensino Fundamental I; Videorreportagem, voltada para o Ensino Fundamental II; e Artigo de Opinião, direcionada aos estudantes do Ensino Médio e Educação de Jovens e Adultos (EJA).

Para a categoria Tirinhas, destinada aos alunos do Ensino Fundamental I, os participantes deverão criar manualmente pequenas narrativas que combinem linguagem verbal e não-verbal. As tirinhas devem conter entre três e quatro quadrinhos, com falas legíveis.

Os alunos do Ensino Fundamental II que concorrem na categoria Videorreportagem precisam, com a orientação de um professor, desenvolver um projeto com duração de 2 a 3 minutos. O vídeo deve ser disponibilizado em uma plataforma online, como YouTube ou Vimeo, gerando um link (URL).

Para o Artigo de Opinião, voltado aos estudantes do Ensino Médio e EJA, recomenda-se que o texto tenha entre 1.760 e 2.200 caracteres, incluindo o título. O formato determinado pelo regulamento, o dissertativo-argumentativo, exige que o autor apresente seu ponto de vista.

Todos os projetos enviados pelo site do concurso serão avaliados por uma banca de especialistas, e os vencedores serão premiados em uma cerimônia especial, com a oportunidade de ter suas produções publicadas e divulgadas nos canais de comunicação do Grupo A TARDE.

A 6ª edição do Concurso Cultural Jovem Jornalista conta com o apoio do Governo da Bahia, SESI, Suzano e Bahia Gás.

PREMIAÇÕES

TIRINHAS

1º lugar

Estudante: Notebook + Placa em acrílico

Professor: Hospedagem em resort (para duas pessoas) + Placa em acrílico

2º lugar

Estudante: Tablet + Medalha

Professor: Notebook + Medalha

3º lugar

Estudante: Smartphone + Medalha

Professor: Tablet + Medalha

VIDEORREPORTAGEM

1º lugar

Estudante: Notebook + Placa em acrílico

Professor: Hospedagem em resort (para duas pessoas) + Placa em acrílico

2º lugar

Estudante: Tablet + Medalha

Professor: Notebook + Medalha

3º lugar

Estudante: Smartphone + Medalha

Professor: Tablet + Medalha

ARTIGO DE OPINIÃO

1º lugar

Estudante: Notebook + Placa em acrílico

Professor: Hospedagem em resort (para duas pessoas) + Placa em acrílico

2º lugar

Estudante: Tablet + Medalha

Professor: Notebook + Medalha

3º lugar

Estudante: Smartphone + Medalha

Professor: Tablet + Medalha