Inscrições do Concurso Cultural Jovem Jornalista terminam nesta sexta - Foto: Marco Bitencourt/Divulgação

Faltam apenas três dias para o encerramento das inscrições do Concurso Cultural Jovem Jornalista (CCJJ), promovido pelo Programa A TARDE Educação, do Grupo A TARDE. A 6ª edição do concurso traz como tema “Sou digital, mas minha inteligência não é artificial”, convidando os estudantes a refletirem sobre o impacto da tecnologia, destacando a importância do olhar humano em um mundo cada vez mais digital. As inscrições abertas até sexta-feira, 18, e podem ser feitas pelo site jovemjornalista.atarde.com.br.

A iniciativa é voltada exclusivamente para alunos do Ensino Fundamental I e ​​II, Ensino Médio e Educação de Jovens e Adultos (EJA), além de professores orientadores das redes municipais e estaduais da Bahia, parceiros do Programa.

Nesta edição, os estudantes têm a oportunidade de explorar o tema de forma autoral e criativa, utilizando diferentes formatos de mídia. As produções estão divididas em três categorias: Tirinhas, para alunos do Ensino Fundamental I; Videorreportagem, voltada para o Ensino Fundamental II; e Artigo de Opinião, direcionada aos estudantes do Ensino Médio e EJA.

Para a categoria Tirinhas, destinada aos alunos do Ensino Fundamental I, os participantes deverão criar manualmente pequenas narrativas que combinem linguagem verbal e não-verbal. As tirinhas devem conter entre três e quatro quadrinhos, com falas legíveis.

Os alunos do Ensino Fundamental II que concorrem na categoria Videorreportagem precisam, com a orientação de um professor, desenvolver um projeto com duração de 2 a 3 minutos. O vídeo deve ser disponibilizado em uma plataforma online, como YouTube ou Vimeo, gerando um link (URL).

Para o Artigo de Opinião, voltado aos estudantes do Ensino Médio e EJA, recomenda-se que o texto tenha entre 1.760 e 2.200 caracteres, incluindo o título. O formato determinado pelo regulamento, o dissertativo-argumentativo, exige que o autor apresente seu ponto de vista.