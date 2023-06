Inscrições do Enem 2023 começam nesta segunda-feira

As inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2023 começam nesta segunda-feira, 5. Os interessados em participar do exame devem se candidatar até o dia 16 de junho na Página do Participante no site do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). As provas deste ano serão aplicadas nos dias 5 e 12 de novembro.

Para a confirmação da inscrição, o candidato deve fazer o pagamento da taxa de R$ 85, que pode ser quitada até 21 de junho. A quantia pode ser paga por boleto, Pix ou cartão de crédito.

O pagamento da taxa é dispensado apenas aos alunos que conseguiram direito à isenção, a exemplo dos estudantes da rede pública de ensino. Neste caso, os candidatos também devem se inscrever para confirmar a participação no exame. O resultado dos pedidos de isenção da taxa de inscrição foi divulgado em maio.

Uma das principais portas de entrada para a educação superior no Brasil, o Enem permite o ingresso em instituições públicas e privadas, além de ser um requisito para programas governamentais de auxílio estudantil.