Inscrições para colégios e creche da Polícia Militar começam com marco histórico

A disciplina é uma das marcas características do ensino em colégios militares - Foto: Uendel Galter/ Ag A TARDE

A disputa pelas vagas no Colégio da Polícia Militar (CPM) e na Creche Nossa Senhora das Graças teve um início histórico este ano. Nas primeiras 24 horas de inscrições, o sistema registrou 25.302 candidaturas, o equivalente a 45% de todas as inscrições realizadas no ano passado. Até a última quinta-feira, esse número chegou a 31.493 inscritos, sendo 28.949 para os colégios e 2.544 para a creche.

O CPM Dendezeiros lidera a preferência, com 11.553 inscrições, enquanto o CPM Bom Jesus da Lapa registrou o menor número de interessados, com 167 inscrições. O tenente-coronel Leal, diretor adjunto do Instituto de Ensino e Pesquisa (IEP) da PMBA, avaliou os números como um reflexo da credibilidade da instituição. “Isso demonstra o quanto a sociedade confia na rede de ensino da Polícia Militar e nos impulsiona a oferecer um ensino cada vez melhor”.

Para 2025, o edital prevê 3.141 vagas nas 16 unidades do CPM na Bahia, além de 50 vagas na Creche Nossa Senhora das Graças. O período de inscrições segue, até as 17h de amanhã, com o sorteio eletrônico das vagas marcado para o dia 17, no IEP.

Na capital, 70% das vagas serão destinadas a filhos de militares e servidores públicos civis da PM e do Corpo de Bombeiros. Já no interior do estado, a divisão será destinando 50% das vagas para o público externo.

A fama do Colégio da Polícia Militar vem do modelo de ensino, que combina excelência pedagógica com disciplina rigorosa, se tornando o principal atrativo para os pais. Tatiane Guedes Silva, compartilhou a motivação por trás da escolha. “A qualidade do ensino vai além do conteúdo formal. Eles aprendem valores, conduta e responsabilidade”.

Tatiane contou que foi preciso persistência para conseguir as vagas: a enteada Beatriz, 11 anos, foi selecionada apenas após quatro anos consecutivos de tentativas. Já a filha Dandara, 3 anos, garantiu a vaga na creche no ano passado. “Foi um processo desgastante, mas valeu a pena. Desde que entraram, percebo uma melhora significativa no desenvolvimento delas. A rotina é bem organizada, e elas se sentem estimuladas a aprender”, relatou.

Outro diferencial é o acompanhamento integral. Dandara permanece na creche em horário integral, enquanto Beatriz participa de atividades extracurriculares e projetos como o trabalho com base nas obras de autores brasileiros.

O CPM também é reconhecido por formar cidadãos para os desafios da vida adulta. “O CPM prepara os alunos para o futuro, tanto profissional quanto pessoal. Minha expectativa é que elas escolham uma profissão que traga felicidade e que elas sejam bem-sucedidas. A educação que o CPM oferece transforma vidas e é isso que mais importa”, concluiu Tatiane.

Os alunos selecionados podem permanecer na rede até a conclusão do ensino médio. O processo seletivo do CPM é conhecido pela transparência e, este ano, a instituição implementou novidades para aprimorar a confiança dos candidatos. O sorteio eletrônico das vagas será realizado no Instituto de Ensino e Pesquisa, na Vila Militar do Bonfim, com acompanhamento de representantes do Ministério Público, Defensoria Pública e outras entidades.

A inovação tecnológica também marcou a edição de 2025. O sistema de inscrições foi modernizado pelo Departamento de Modernização e Tecnologia da PMBA, o que facilitou o acesso e reduziu o risco de congestionamentos.

*Sob a supervisão da editora Meire Oliveira