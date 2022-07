Inscrições para lista de espera do Sisu se encerram nesta segunda

Os estudantes não contemplados na chamada regular do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) têm até hoje (18) para manifestar interesse em pleitear uma vaga através da lista de espera do programa. Os interessados devem acessar o Portal Acesso Único e efetuar a inscrição.

São aptos a participar todos os estudantes não selecionados na chamada regular em nenhuma das duas opções de curso escolhidas, sendo que nesta fase será possível optar por apenas uma formação. A convocação dos selecionados para efetuarem a matrícula caberá às instituições de ensino superior (IES), a partir do dia 25 de julho.

Os interessados precisam verificar o andamento da chamada junto à instituição para qual tenham manifestado interesse e se certificarem de terem concluído todo o processo de inscrição. As universidades informarão os dias, horários e locais de atendimento, assim como a documentação necessária para efetivar a matrícula.

O Ministério da Educação informou que a segunda edição de 2022 do Sisu oferecerá 65.932 vagas para ingresso em 73 instituições públicas de ensino superior. São 2.043 cursos de graduação e os 10 com as maiores ofertas de vagas são, nesta ordem: pedagogia, administração, matemática, ciências biológicas, química, direito, física, medicina, engenharia civil e engenharia elétrica. Só para medicina são ofertadas 1.583 vagas.

O Sisu é o sistema informatizado do MEC no qual as instituições públicas de educação superior, sejam elas federais, estaduais ou municipais, oferecem vagas a serem disputadas por candidatos inscritos em cada edição da seleção. Os candidatos são selecionados para as opções de cursos indicadas no ato de inscrição, de acordo com a melhor classificação de nota obtida na edição mais recente do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).