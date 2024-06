Inscrições para o Enem terminam nesta sexta-feira | A TARDE

As inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2024 serão encerradas nesta sexta-feira, 7. Para se inscrever, os interessados devem acessar a Página do Participante, no site do Inep, e utilizar o cadastro na conta Gov.br. [Confira passo a passo abaixo]



As provas serão aplicadas nos dias 3 e 10 de novembro, aos domingos.



A taxa de inscrição custa R$ 85 e pode ser paga até o dia 12 de junho, através de boleto, pix, cartão de crédito e débito em conta corrente ou poupança.



Os resultados de recursos sobre isenção da taxa foram divulgados no último dia 24, assim como de recursos que tratam das justificativas de ausência no Enem 2023 para candidatos que estavam isentos da taxa.



O edital do Enem está disponível online.



Passo a passo de como se inscrever



1 – Acesse a Página do Participante e selecione o botão “Inscrição”.

2 – Responda à pergunta feita pela assistente virtual para seguir.

3 – Em seguida, insira o número do CPF, a data de nascimento (iguais aos cadastrados na Receita Federal) e clique em “Iniciar a inscrição”.

4 – Prossiga de acordo com as orientações e confirme as informações solicitadas. Dados como “Cor/Raça”, “Estado Civil” e “Nacionalidade”, entre outros, são obrigatórios.

5 – Informe se serão necessários recursos de acessibilidade.

6 – Caso necessite, selecione o recurso de acessibilidade desejado. O participante deve anexar os documentos que comprovem a condição

7 – Para solicitar tratamento por nome social, o interessado deve realizar o cadastro dessa condição junto à Receita Federal do Brasil.

8 – Escolha entre Inglês e Espanhol para realizar a prova de língua estrangeira.

9 – Em seguida, informe qual é a situação em relação ao ensino médio e qual tipo de escola você frequentou durante esta etapa educacional. Esses e outros dados sobre o ensino médio não poderão ser alterados após a conclusão da inscrição.

10 – Escolha o município no qual deseja fazer as provas. Se o município de prova for diferente do município de residência, o sistema solicitará confirmação.

11 – Logo após, responda ao Questionário Socioeconômico.

12 – Ao terminar de informar os dados necessários, clique em “Enviar Inscrição”.

Publicações relacionadas