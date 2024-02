Instituto Cultural abre seleção para curso preparatório do ENEM | A TARDE

Interessados em disputar o Enem 2024, tem mais uma oportunidade para aumentar os conhecimentos, que serão avaliados na prova. O Instituto Cultural Steve Biko torna público o edital de seleção para o curso preparatório para o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM). As inscrições ficam abertas até às 23h59min do dia 02 de março de 2024. Para participar é necessário preencher o formulário que será disponibilizado exclusivamente no site do Instituto.

Para realização das inscrições, o/a candidato/a precisa ficar atento/atenta às especificações e documentação exigidas no edital. Serão contemplados 75 estudantes que moram no Estado da Bahia e tenham concluído ou estejam cursando o ensino médio, exclusivamente em escolas públicas. As aulas serão ministradas no turno da noite, de segunda a sexta das 18h30 às 21h30 e aos sábados das 13h30 às 17h40.

Além de morar na Bahia será necessário ter ensino médio completo ou ainda estar cursando | Foto: Divulgação