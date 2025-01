Irmãos são aprovados na universidade americana Stanford com bolsa gratuita

Bolsistas de escola particular, a dupla participou do Prep Program - Foto: Arquivo pessoal

Os gêmeos soteropolitanos, Enio e Enzo Ferreira, 18 anos, foram aprovados em Stanford, universidade americana que aparece entre os primeiros lugares dos rankings do segmento, com bolsa gratuita. Enio pretende estudar ciências da computação e ciências econômicas e sociedade, enquanto Enzo vai se dedicar a economia e estudos comparativos de raça e etnicidade.

Bolsistas de escola particular no ensino médio, a dupla participou do Prep Program, iniciativa gratuita da Fundação Estudar, que visa preparar estudantes brasileiros para a candidatura em universidades estrangeiras.

O sonho que existe desde que eles tinham 13 anos, agora é realidade. “Viemos de uma família de baixa renda, então chegar numa universidade americana com bolsa de estudos é uma quebra de ciclos. É algo que vai nos abrir portas que vão mudar nossa realidade”, diz Enio.

Enio e Enzo tentaram no ano passado e não conseguiram a aprovação. Mesmo com a dúvida, os dois estavam confiantes e já procurando passagem para os Estados Unidos. Agora, aprovados, começaram a busca para tirar o visto e a expectativa para o início das atividades está alta. “Já conversamos com alunos brasileiros para ter uma base e saber do rigor acadêmico. Mas Stanford sempre foi uma universidade que estávamos de olho tanto pelo aspecto acadêmico, quanto pela reputação”, explica Enio.

Os irmãos irão continuar próximos, todavia dizem que esse é um momento em que cada um irá viver suas experiências. “Sabemos que nem sempre vamos ter o outro do lado. É uma oportunidade para mostrar como somos semelhantes, mas também diferentes. Vamos ter momentos em que vamos ficar muito juntos, principalmente no começo durante a adaptação, mas queremos cada um ter seu espaço e explorar a universidade do seu jeito”, pontua Enio. Enzo considera voltar ao Brasil para trabalhar após se formar. Já Enio planeja fazer mestrado em Stanford.

O processo de aprovação em Stanford incluiu diversas fases que ficam bem representadas no documento de 26 páginas que Enio enviou em sua inscrição. Composto, em maioria, por atividades extracurriculares, o material também listava alguns prêmios e honrarias. O processo incluiu ainda três cartas de recomendação obrigatórias e ambos adicionaram mais uma feita pelo Prep Program, além de nota de teste de proficiência em inglês. Os dois ainda escreveram 10 redações e passaram por entrevistas - que é um processo opcional.

“O Prep foi um divisor de águas. Ajudou muito com os cronogramas e que eles nos entregassem feedbacks com antecedência. Também ajudaram muito com as cartas de recomendação, apoio financeiro e com os conselheiros individuais, que comentavam os conceitos que deveríamos usar e a linguagem. Foi um toque que fez muita diferença na nossa candidatura”, afirma Enzo.

Os estudantes de ensino médio que participam do projeto têm suas chances de aprovação potencializadas em 27% quando comparado com quem não faz o preparatório. Considerando apenas as 50 melhores universidades estrangeiras, o número aumenta para 32%, conforme dados da Fundação Estudar. O Prep Program já ajudou mais de 550 alunos a conquistarem vagas em universidades como Harvard, Yale e MIT.