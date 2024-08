Itaberaba realiza primeira edição da FELITA

Primeira edição da Feira também conta com literatura voltada ao público infantil - Foto: Divulgação

A Prefeitura de Itaberaba, por meio da Secretaria de Educação, hoje ocupada por Adauto, realiza a primeira edição da Feira Literária de Itaberaba (FELITA), que começou na quarta-feira, 7. O evento encerra neste sábado, 10.

O tema escolhido para abrir a feira literária foi “A literatura na construção do saber: uma viagem fascinante pelo mundo da leitura”. Para organizar o evento, a equipe organizadora acolheu projetos pedagógicos, propostas de escritores, e ampliou a participação de escritores conhecidos nacionalmente.

A Rede Municipal de Ensino também integrou a programação, com a exposição de trabalhos e apresentações culturais. A feira acontece nos espaços públicos da cidade, como a Praça Literária Epitácio Cerqueira (Praça do Rosário), o Anfiteatro Adriano Nascimento, e o Centro Comunitário Zumbi dos Palmares. Nos locais, acontecem as apresentações artísticas, musicais, palestras, além dos estandes das editoras.

Para o público infanto-juvenil, também tem a FELITAZINHA, com histórias, palestras e sessões de autógrafos de escritores voltados para a área.