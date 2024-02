Jornada Pedagógica da Secretaria de Educação do Estado começa dia 1º | A TARDE

Com o tema Aprendizagem para Cidadania, Liberdade e Democracia, a Secretaria da Educação do Estado da Bahia (SEC) realiza, de 1° a 7 de fevereiro, a Jornada Pedagógica 2024 da rede estadual de ensino. A abertura oficial começa às 8h, na quinta-feira, 1º de fevereiro, no Colégio Estadual Thales de Azevedo, localizado no bairro do Costa Azul, em Salvador, com transmissão ao vivo pelo Canal do YouTube da SEC, para professores, coordenadores pedagógicos, gestores e trabalhadores reunidos nas unidades escolares localizadas nos 27 Núcleos Territoriais de Educação da Bahia (NTEs). No dia 5 de fevereiro, às 8h, será formada a mesa institucional dedicada à temática da jornada, também com transmissão ao vivo.

A estimativa é que cerca de 50 mil profissionais participem das atividades, que acontecerão, simultaneamente, em diferentes pontos do Estado. A proposta da Jornada Pedagógica 2024 é consolidar o planejamento das ações iniciadas em dezembro de 2023, quando foi realizada a pré-jornada.

Naquele período, os coordenadores pedagógicos receberam dados indicativos e diagnósticos de suas escolas para a realização de suas avaliações, a partir das diretrizes propostas pela SEC para embasar o planejamento das atividades do ano letivo de 2024.

A atividade foi uma forma de fortalecer o vínculo com a comunidade escolar para os desafios do novo ano letivo e traçar um plano de ação em uma linha pedagógica que atenda as demandas dos estudantes. Afinal, a escola é lugar de aprendizagem, proteção e cuidado.



Formação - A primeira etapa da jornada acontece de 1° a 7 de fevereiro, sendo que nos dois primeiros dias as atividades pedagógicas serão realizadas com o viés administrativo. Na sequência, ocorrerão, momentos formativos para professores e profissionais de apoio, na modalidade digital. A ideia é proporcionar unidade de alinhamento para todas as escolas e, ao mesmo tempo, respeitar as diversidades, os arranjos produtivos e o território onde cada uma está localizada.



Nos dias 5, 6 e 7, as unidades escolares irão tratar dos temas estratégicos para o ano letivo de 2024. Professores e coordenadores pedagógicos poderão acessar os materiais de apoio no site da Jornada Pedagógica, incluindo os vídeos disponíveis, visando contribuir com os diálogos e reflexões a partir de cada contexto.



Entre os dias 20 e 23 de fevereiro será realizado o diagnóstico inicial e nos dias 7 e 8 de março acontece a segunda etapa, quando os professores vão poder realizar os ajustes no planejamento pedagógico e finalizar com detalhes seus planos de aulas voltados diretamente às demandas em suas respectivas unidades de ensino.