Jornada Pedagógica de Cachoeira promove educação colaborativa e inclusiva - Foto: Divulgação Cachoeira

Com o tema "Comunidades de Aprendizagem: fortalecendo a construção colaborativa dos saberes", a Jornada Pedagógica 2025 de Cachoeira, no Recôncavo da Bahia, acontece até a próxima sexta-feira, 14. A iniciativa busca ampliar conhecimentos, fortalecer vínculos e qualificar a equipe da rede municipal de ensino.

Novo secretário de Educação de Cachoeira, Fábio Macedo | Foto: Divulgação Cachoeira

A abertura do evento, realizada nesta segunda-feira, 3, contou com uma visita às comunidades quilombolas, proporcionando a professores, coordenadores e gestores escolares a oportunidade de conhecer de perto as origens culturais, realidades e diversidades locais. Além disso, o evento marcou a apresentação oficial do novo secretário de Educação, Fábio Macedo.

O novo titular da pasta agradeceu à prefeita Eliana Gonzaga pelo convite e pela oportunidade de liderar a gestão escolar do município. Fábio Macedo já atuou como coordenador da Diretoria Regional de Educação (Direc) e foi diretor do Colégio Estadual de Cachoeira por nove anos.

“Assumir a educação do município está sendo para mim um desafio, já venho de uma caminhada educacional. Ao assumir a pasta, encontrei uma educação muito organizada. O secretário anterior [Roberto Franco] sem dúvida realizou um excelente trabalho. A equipe é competente, disciplinada e participativa. Foi uma transição bem tranquila, e pude observar que os trabalhos são acompanhados com muito cuidado e atenção pela prefeita Eliana Gonzaga em relação aos assuntos da Educação do município”, destacou.

Durante o evento, o orador Jacó Souza abordou o livro de Bell Hooks, Ensinando a Transgredir: A Educação como Prática da Liberdade, que defende uma educação libertadora, incentivando os alunos a questionar, desafiar o status quo e se tornarem agentes de mudança na sociedade.

“Ouvir as vozes e os pensamentos individuais e relacioná-los com nossas experiências nos leva a um momento de potencialização dos diálogos entre professores e alunos. Historicamente, a voz que sempre falou mais alto foi a do professor como autoridade. Atualmente, o aprendizado acontece quando diversas vozes são ouvidas. Muitas escolhas e perspectivas ajudam a estabelecer um coletivo. O espaço cultural da escola nos convida a ouvir as diferenças, e quando essas diversidades são respeitadas por toda a comunidade escolar, é onde se constroi o respeito coletivo”, afirmou Jacó Souza.