Jornalistas por um dia: estudantes fazem cobertura do Encontro Estudantil

Entre os dias 17 e 19 de dezembro, o Encontro Estudantil da Rede Estadual de Educação, que acontece na Arena Fonte Nova, em Salvador, ganha um diferencial importante: a presença do projeto Agência de Notícias na Escola.

Com a participação ativa de estudantes e professores, o projeto promove uma cobertura jovem e dinâmica do evento, além de oferecer uma imersão no universo da comunicação e do jornalismo.

A secretária da Educação da Bahia, Rowenna Brito, destacou a importância do espaço dedicado à agência no evento.

“A gente fez questão de ter um espaço dedicado para a agência de notícias. Esses são os novos grêmios, os embriões da comunicação. Em cada unidade escolar nós temos um núcleo de comunicação, e os estudantes comunicam interna e externamente as políticas públicas do estado e as ações das unidades escolares”, explicou.

Mais que fazer a cobertura do evento, os estudantes do projeto também terão momentos deles, conforme garantiu a secretária. “Além da imersão no Encontro Estudantil, vamos ter palestras, jornalistas para conversar com eles. Convidei profissionais do Grupo A Tarde, como Levi Vasconcelos, que estará aqui para trocar essas experiências com eles”, contou a secretária.

Estudantes, professores e o impacto do projeto

Para os alunos envolvidos, a Agência de Notícias na Escola representa oportunidade de aprendizado e inserção no mercado de trabalho. Ítalo Marcelo, de 17 anos, do Colégio Estadual Professor Paulo Batista Machado, na cidade de Senhor do Bonfim, é um exemplo disso.

“Logo que entrei na agência da escola, criei o interesse pela área de filmagem. Hoje eu atuo na área de marketing digital de uma empresa da minha cidade e também como social media. A agência de notícias abriu uma porta imensa para mim no mundo de trabalho, e hoje já estou desenvolvendo diversas habilidades, foi uma coisa maravilhosa que apareceu na minha vida e mudou totalmente meu pensamento. Está sendo incrível cobrir esse evento. A gente agradece à agência, ao IAT e ao Governo do Estado por proporcionar tudo isso para nós”, disse.

Os professores também destacam os ganhos educacionais e profissionais para os alunos. Diego Machado, professor no mesmo colégio de Ítalo, ressalta como o projeto amplia horizontes.

“Eu percebo que há uma abertura de mente muito grande, principalmente para a área jornalística e social media. A maioria entrou com um pensamento achando que era uma coisa e, hoje, já têm algumas habilidades, como edição de vídeo, edição de imagem e criação de texto jornalístico. Assim, eles têm uma possibilidade real de trabalharem com isso no mercado de trabalho”.

Já Josiane Reis, professora do Colégio Estadual Almerinda Meira do Carmo, na cidade de Manoel Vitorino, vê a agência como uma ferramenta de crescimento pessoal e profissional para os jovens.

“Está sendo uma experiência muito boa, que os ajuda a evoluírem e a melhorarem a capacidade de leitura e interpretação. Também desenvolve habilidades para o mercado de trabalho e para a evolução pessoal deles. Está sendo maravilhoso esse encontro”, disse, sobre a possibilidade dos alunos cobrirem o evento.

Para Charlene Conceição, professora do Colégio Estadual Professor Carlos Valadares, em Santa Bárbara, o protagonismo juvenil ganha destaque através do olhar jornalístico.

“Através da Agência de Notícias, a gente traz discussões importantes, e isso é ótimo para eles. São jovens falando para jovens, e isso traz boas reflexões. Desperta neles um olhar jornalístico, investigativo”.

Os alunos do projeto estão com uma sala exclusiva, equipada com computadores, para que eles possam trabalhar o material produzido durante o Encontro Estudantil da Rede Estadual da Educação.