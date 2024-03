Jovens baianos conquistam prêmio em competição de aerodesign nos EUA | A TARDE

Uma equipe de estudantes do curso de engenharia da Universidade Federal da Bahia (UFBA), conhecida como Axé Fly, conquistou o prêmio internacional na competição SAE Aerodesign East 2024. Após vencer a etapa nacional em 2023, o grupo representou o Brasil na fase mundial.



Com o apoio da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti), os integrantes da Axé Fly foram até a Flórida, nos Estados Unidos, e conquistaram o primeiro lugar na classe regular, o segundo lugar de performance em voo, o terceiro lugar de relatório técnico e o quarto lugar na apresentação oral.

O capitão da equipe, André Castro, explica como funciona a competição. “O AeroDesign é o projeto de uma aeronave rádio controlada a partir do zero para participação em competições. A proposta consiste no desenvolvimento, construção e validação de uma aeronave cargueira não tripulada com base nas restrições impostas pelas regras da competição.



As limitações incluem a envergadura da asa, a seleção de materiais e motorização do avião, que deveria decolar com o máximo de carga num comprimento de pista de 30 metros. No final, ficamos muito felizes em saber que todas as horas que dedicamos ao projeto valeram a pena”.

O secretário da Secti, André Joazeiro, destaca a importância de estimular e apoiar ideias da juventude baiana. "É fundamental incentivar a popularização da ciência entre os jovens. A competição evidencia o talento dos nossos estudantes e o potencial inovador que existe nas instituições públicas. É gratificante ver nossos jovens talentosos, principalmente do interior do estado, competindo e conquistando prêmios no cenário internacional. Demonstra para a nossa juventude que este caminho é possível”.



Para o orientador, Guilherme Begnini, o prêmio coroa a dedicação de cada membro do grupo. “A competição de aerodesign permite o contato dos estudantes com problemas reais de engenharia. Muitos conceitos vistos em sala de aula são efetivamente aplicados no projeto dos aviões. Fiquei bastante contente e muito orgulhoso da equipe. Vejo essa conquista como resultado de muita dedicação dos estudantes ao longo de toda a história da equipe, que foi formada há mais de 20 anos. Mesmo com a renovação dos estudantes ao longo do tempo, o grupo conseguiu garantir que todo o conhecimento adquirido fosse transmitido entre as gerações”.

A equipe Axé Fly é formada por Allana Bacelar, André Neves, André Ramos, Anna Carolina, Beatriz Reis, Beatriz Silva, Caio Moreira, Daniel da Rocha, Dyego Muritiba, Francisco Bautista, Gabriel Assis, Guilherme Dórea, Guilherme Prazeres, Heitor Miranda, João Pedro, Mateus Baqueiro, Matheus Monteiro e Thiago Fascio.