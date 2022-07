Juazeiro tem vagas de educação a distância para jovens e adultos

Interessados em participar do programa de Educação de Jovens e Adultos a distância (EJA EaD), ofertado pela Secretaria de Educação e Juventude de (Seduc) de Juazeiro, cidade no norte baiano, já podem realizar as matrículas na sede do órgão (rua Antônio Pedro, 139, Centro) e, em zonas mais afastadas, nas escolas municipais Santa Inês, em Maniçoba; Santo Antônio, em Itamotinga; Antônio Francisco, na Goiabeira; e Atanilha Araújo, no distrito de Massaroca. O horário é das 8h às 12h e das 13h às 16h30 (dias úteis).

A EJA EaD é voltada para jovens e adultos que apresentam defasagem idade-série. Andreza Gomes, 25 anos, moradora de Juazeiro, assim como outros jovens, precisou abandonar os estudos para trabalhar. Ela, que atualmente está empregada em uma empresa agrícola da região, viu a oportunidade de concluir o ensino fundamental e progredir no mercado de trabalho voltando a estudar.

Andreza conta que há dez anos deixou a escola sem concluir o ensino fundamental II, especificamente no 7º ano. De acordo com ela, que hoje trabalha no controle de qualidade da empresa agrícola, o fato de não ter concluído os estudos lhe trouxe alguns prejuízos. “O que mais me deixou triste foi quando abriu um curso de fruticultura, que me interessou muito, só que sem o ensino médio completo não tive como fazê-lo”, lamenta.

Com a EJA EaD, a trabalhadora agrícola, que também é mãe, poderá retomar os estudos, de acordo com as necessidades que a rotina exige, conciliando com trabalho e família. “Eu estou muito feliz e tenho certeza que a EJA vai mudar 100% a minha vida”, concluiu Andreza acerca das expectativas para a esta nova fase.

A EJA EaD é uma iniciativa pioneira na região da prefeitura de Juazeiro, que busca promover a democratização do ensino básico e a inclusão digital, permitindo o acesso à educação àqueles que, por algum motivo, não podem se deslocar diariamente até a escola. A modalidade EJA EaD disponibiliza vagas nas Etapas IV e V, que correspondem do 6º ao 9º ano do ensino fundamental.

As videoaulas são transmitidas pela TV Escola Juazeiro (canal 7.2) e também disponibilizadas gratuitamente no canal Seduc Juazeiro-BA, no YouTube. As avaliações finais do programa serão aplicadas de forma presencial.