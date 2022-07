Julho das Pretinhas divulga atividades educativas gratuitas

A 4ª edição do festival Julho das Pretinhas, realizará uma série de atividades educativas gratuitas, voltadas para o público infanto-juvenil, pais e educadores, entre os dias 25 a 31 de julho, às 17h. A programação acontecerá virtualmente para todo o Brasil, por meio das redes sociais Calu Brincante (@calubrincante) e Julho das Pretinhas (@julhodaspretinhas), além de um encontro presencial no dia 30 de julho, no Roma Negra (Largo do Cruzeiro de São Francisco, 7 - Pelourinho, Salvador).

O festival destaca ainda a contação de histórias de escritoras negras baianas através do Conto das Pretas, mostras artísticas, intervenções poéticas, oficinas criativas, debates, rodas de conversa e apresentação teatral, e a sessão “Fala Pretinhas” com depoimentos de meninas falando de sua perspectiva sobre representatividade.

No evento de abertura, que acontece dia 25 de julho, às 17h pelo canal do youtube Calu Brincante, o tema abordado será as “novas narrativas das infâncias negras” e conta com a participação da atriz, escritora e pesquisadora Cássia Valle, também idealizadora do festival, da coordenadora pedagógica do Centro Educacional Maria Felipa, Sandra Oliveira; e da professora, pesquisadora e escritora Bárbara Carine.

No dia 30 de julho, o festival acontece presencialmente com a “Tarde Pretinha”, no Roma Negra (Pelourinho) e contará com roda de conversa de autores da literatura preta infanto-juvenil, entre eles Marcos Caje, Kalypsa Brito, Cris Santana e a própria Cássia, além de intervenção poética, desfile dos empoderados, contação de história, sarau com participação do Bonde da Calu e do grupo Erê na praça.

Espetáculo "A Casa Encantada" | Foto: Anselmo Garrido I Francisco Antônio

Segundo Cássia Valle, vivemos um momento que traz cada vez mais consciência sobre a identidade e cultura negra, mas o racismo estrutural ainda existe, e tanto a arte quanto a educação, são ferramentas fundamentais para combater esse mal.

"Eu vejo crianças mais empoderadas, cheias de orgulho das suas raízes. A educação e a cultura foram e são grandes veículos dessa mudança progressiva e através das artes é possível despertar narrativas lúdicas e afetivas que objetivam incentivar o respeito às diferenças e valorização das identidades de gênero, raça e cultura”, destaca Cássia.

SERVIÇO:

Julho das Pretinhas

De 25 a 31 de julho

Online no youtube e instagram Calu Brincante e Presencial no Roma Negra (30 de julho)

Gratuito

Mostras artísticas, oficinas, rodas de conversa, contação de histórias

PROGRAMAÇÃO:

25 abertura Cássia Valle e Sandra Oliveira novas narrativas das infâncias negras Convidada Flávia Carine

26 ocupação das mostras Artísticas

27 histórias pretas convidar Kalipssa Brito e Ana Fátima e Cássia Valle)

28 intervenção poética Bonde da Calu

29 falas pretinhas online mediação Cássia Valle participação de alunos das

30 oficina de teatro performance de infância negras das 11 as 13.

Merry Batista oficina de teatro para crianças dramaturgia das infâncias negras

30 (Presencial) - Tarde pretinha - Local Roma Negra

roda de conversa de autores da literatura preta infanto juvenil novas narrativas negras: tema novas narrativas das infâncias negras

intervenção poética

desfile dos empoderados

contação de história

sorteio de livros

apresentação artística sarau do julho das pretinhas participação bonde da Calu e grupo Erê na praça.

31 ocupação da pág por calu brincante e erê na praça