Laboratório de tecnologia homenageia uma das heroínas da Independência da Bahia

Foto: Tais Doria - AscomIAT

Um laboratório de experimentação científica e tecnológica que abriga conceitos primordiais da educação. Assim podemos definir o Maria Felipa Lab, um espaço maker localizado dentro do Instituto Anísio Teixeira que oferece um ambiente completo de fabricação de soluções de baixa e alta tecnologia que transforma ideias em realidade. Além disso, o Lab é um lugar criativo e colaborativo onde educadores e estudantes de toda a Bahia podem explorar e desenvolver produtos e projetos inovadores.



Inaugurado em abril de 2023, o laboratório, que homenageia uma das heroínas da Independência da Bahia, foi desenvolvido pelo IAT para ser um local de formação, pesquisa e aprendizagem e tem como objetivo formar profissionais da educação e estudantes em ciências, prototipação e cultura maker e fomentar a produção contínua de recursos educacionais analógicos e digitais. Além de trazer todo o contexto histórico por trás do nome de Maria Felipa, o laboratório traz também uma identidade com o mundo, integrando soluções através da cultura maker, produzindo projetos de eletrônica, de fabricação digital, sempre pensando na sustentabilidade e na colabora&cc edil;ão e contribuindo para a liberdade tecnológica e construção da autonomia de professores, estudantes e comunidade.

No Maria Felipa Lab, educadores e estudantes podem utilizar o espaço sem custo algum, interagindo com outros profissionais para trocar experiências e conhecimentos. Além disso, contam com o apoio da equipe da equipe da Coordenação de Aprendizagem e Cultura Maker do IAT no desenvolvimento de seus projetos, com acesso a uma variedade de ferramentas e equipamentos de primeira linha. Desde a sua inauguração, o laboratório já recebeu 594 visitantes, dentre educadores e estudantes.

De acordo com diretor geral do IAT, Iuri Rubim, com o Maria Felipa Lab, o IAT ajuda a conectar os estudantes com o currículo escolar e faz eles perceberem que podem enfrentar problemas reais usando a criatividade e a capacidade de pensar e projetar soluções.

“Estar no Maria Felipa Lab é meio que um dia de sonho para os estudantes. Aqui eles conhecem equipamentos que talvez alguns deles não tenham nunca imaginado que existiam. E o que é mais fundamental, aprendem que eles podem ser autores, podem criar materiais, novas formas, pensar e modelar projetos e fazer isso tudo mobilizando conhecimentos que eles adquiriram na escola. Então esta experiência também tem o papel de aproximar os conhecimentos curriculares de uma perspectiva mais prática. Aqui eles percebem o que podem fazer. Que podem criar coisas, soluções para problemas que enfrentam nas comunidades”, ressaltou.

Equipamentos

O Maria Felipa Lab é divido em três espaços. O principal é o Laboratório de Criatividade e Inovação para a Educação Básica - LabCrie, que é dedicado à formação de professores e estudantes em aprendizagem ativa e cultura maker. Nele o público pode encontrar 3 impressoras 3D, 02 cortadoras a laser, 02 router CNC, 01 plotter cortadora de vinil, 01 impressora plotter, 01 impressora laser e 25 Notebooks.

O laboratório conta também com uma sala de eletrônica/IoT (internet das coisas) que possui recursos que possibilitam a prototipagem rápida de circuitos eletrônicos através de microcontroladores que se conectam a sensores e atuadores. O espaço conta com 40 kits arduino, 10 Raspberry Pi, 50 Raspberry Pico e 30 Makey Makey.

O terceiro e último ambiente é dedicado à fabricação manual e inclui elementos de marcenaria e carpintaria. O espaço possui ferramentas manuais para fabricação de projetos com matéria-prima bruta, podendo transformar materiais diversos. Nele estão disponíveis 01 serra circular manual, 02 furadeiras de bancada, 02 motoesmeril, 04 serras tico-tico, 04 parafusadeiras e 04 furadeiras de impacto.

Foto: Tais Doria - AscomIAT

Programa Ubuntu

Voltado para professores da rede pública de ensino, o Programa Ubuntu, lançado em outubro deste ano, busca oferecer aos educadores um ambiente criativo e colaborativo onde eles possam explorar e desenvolver seus produtos e projetos. Utilizando os recursos do laboratório Maria Felipa LAB, os participantes têm a oportunidade de tirar suas ideias do papel aproveitando a estrutura tecnológica e as ferramentas disponíveis.

“Foi com grande alegria que lançamos o Ubuntu Maria Felipa LAB, um programa dedicado aos educadores que desejam desenvolver projetos inovadores. Com equipamentos de ponta, o laboratório tem como objetivo fomentar a colaboração e a inovação, empoderando educadores a aplicar a projetos científicos em suas aulas e comunidades, buscando promover mudanças significativas na educação”, afirmou o coordenador de Aprendizagem Criativa e Cultura Maker do IAT, Arlindo Santiago.

“Estivemos no IAT participando desta experiência maravilhosa, trazendo os nossos docentes para viver esta imersão no Maria Felipa Lab. Foi muito descontraído. Uma coisa muito bacana, porque conseguimos solidificar muitos dos conceitos que a gente estuda e desenvolve com os nossos alunos em sala de aula. Trouxe muita interatividade. Foi muito gratificante estar com os nossos professores aqui, discutindo, fazendo esta construção coletiva, debatendo e associando todos este aprendizado ao que a gente desenvolve em sala de aula para melhorar ainda mais a nossa prática pedagógica”, destacou a professora da rede municipal de Lauro de Freitas, Taiane Tavares.

“ Para a gente foi um prazer estar aqui no IAT vivenciando a cultura maker, as atividades mão na massa, fazendo com que os nossos professores de exatas possam perceber a importância de sair do tradicional, sair desta condição do trabalho somente impositivo e garantir novas possibilidades de aprendizado para os nossos estudantes. Este processo formativo vai proporcionar outras possibilidades metodológicas em sala de aula. Agradeço este momento, ao IAT, por ter nos recebido para esta imersão onde estamos buscando novas formas de fazer com que o conhecimento epistemológico vá além das teorias e que possamos colocá-lo em prática”, afirmou a coordenadora pedagógica dos anos finais do município de Lauro de Freitas, Maria das Graças Chaves.

Foto: Tais Doria - AscomIAT

Programa de visitação para estudantes

O Maria Felipa LAB oferece um programa de visitação para estudantes de Salvador e da Região Metropolitana. Toda quinta-feira, turmas de até 40 alunos têm a chance de participar de atividades práticas no laboratório, explorando conceitos de matemática e física através da abordagem da cultura maker. Desde o início do programa, já passaram pelo laboratório 471 estudantes da rede público estadual

Durante as visitações, os estudantes têm acesso ao mundo da tecnologia, através da cultura maker, e podem produzir seus próprios projetos. Através de atividades pensadas para que eles desenvolvam habilidades, eles passam por todas os espaços, e por todos os ambientes dos Maria Felipa lab.

“Uma palavra que define esta experiência é criatividade. A tecnologia envolvida, a diversidade, novas ideias. Eu posso afirmar que tudo isso é muito interessante e que acrescenta bastante no nosso conhecimento. Estar aqui no IAT, participar da imersão, conhecer novas tecnologias que podem mudar a vida de pessoas de fato é uma experiência simplesmente incrível”, destacou o estudante do Colégio Estadual Monsenhor Turíbio Vilanova, de Bom Jesus da Lapa, Gleison Ribeiro.

“Esta experiência está sendo algo enriquecedor para a gente. Este contato com a tecnologia tem acrescentado muito, tanto para as alunas, quanta para mim. Está nos dando a oportunidade de ter um conhecimento maior, um crescimento. Tem sido muito rico. Estamos aprendendo muito, encontrando informações importantes, que nós tínhamos a base, mas não esta profundidade. Está acrescentando bastante para gente, até porque a nossa comunidade, fica na zona rural, então a gente tem dificuldade no acesso à tecnologia e aqui a gente está tendo a oportunidade de ter o contato direto com esta tecnologia, conhecer mais de perto e na prática. Então tem sido muito gratificante participar deste momento”, contou o professor do Centro Regional de Ensino M&e acute;dio com Intermediação Tecnológica do Litoral Sul, Valdivino de Santana Filho.

Programa de Monitoria (Padawans)

O programa de monitoria busca integrar os estudantes do Colégio Estadual de Aplicação Anísio Teixeira - CEAAT ao uso de ferramentas e metodologias de gerenciamento de projetos que, conjuntamente ao currículo, estabeleça uma ponte entre o uso dos recursos disponíveis no Maria Felipa Lab e as disciplinas que eles cursam regularmente.

Iniciação Científica Jr.

Outra ação realizada no Maria Felipa Lab é a de Iniciação Científica, em parceria com a Universidade do Estado da Bahia (UNEB). Por meio do edital de Iniciação Científica Júnior, foi garantida a habilitação de 10 bolsistas, apoiados tanto pela UNEB quanto pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). Esses estudantes, que são do Colégio de Aplicação Anísio Teixeira, atuam no Maria Felipa LAB e são orientados pelo articulador maker do Instituto Anísio Teixeira (IAT), Pedro Francisco Gomes Neto, que desempenha o papel de preceptor.

Ao longo de 12 meses, os bolsistas passarão por um processo de aprendizagem em lógica de programação, eletrônica, modelagem 3D e manuseio de máquinas, enquanto desenvolvem projetos práticos. Entre esses projetos estão a Rede de Monitoramento do Clima, composta por estações meteorológicas, e o Mini Maker Lab, que introduz conceitos de eletrônica. Durante esse período, os estudantes também receberão bolsas para apoiar sua formação e o desenvolvimento dos projetos.

“O projeto visa promover a interação entre estudantes do ensino médio, bem como os facilitadores, professores e pesquisadores da UNEB através da colaboração no espaço maker Maria Felipa Lab. Com a parceria entre a UNEB e o IAT/CEAAT objetiva-se apoiar à popularização da ciência com a elaboração e implantação do processo Maker Cognitivo e Relatórios técnicos e artigos científicos para divulgação científica da pesquisa”, explicou o professor Eduardo Manuel de Freitas Jorge.