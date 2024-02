Lauro de Freitas promove Jornada Pedagógica 2024 | A TARDE

Com o mote ‘Currículo na Perspectiva da Educação Integral’, acontece nesta sexta-feira, 16, a Jornada Pedagógica 2024 de Lauro de Freitas. O evento será dividido em dois turnos: Pela manhã, das 8h30 às 11h, e pela tarde, das 13h às 20h30, e reunirá todos os professores da rede municipal de ensino.

A nova edição da jornada acontece no Centro Estadual de Educação Profissional em Tecnologia, Informação e Comunicação (CEEPTIC). Serão discutidas temáticas referente à Inovação e Tecnologia na Educação; Educação Integral, Integrada e em Tempo Integral; Diversidade Étnico Racial e de Gênero; e Educação Especial Inclusiva.

O evento contará com a palestra magna da Coordenadora Geral de Educação Integral e Tempo Integral do Ministério da Educação direto de Brasília, Raquel Franzim, e do vice-reitor da Universidade Federal da Bahia (Ufba) , Penildon Silva.

Defendendo a adaptações curriculares para diversidade e cultura, a coordenadora da Educação Básica do município, Nadjena Miranda, aponta a importância de alinhar o currículo à realidade local, promovendo uma educação significativa. Já Vânia Galvão, secretária da SEMED, destacou a relevância do tema escolhido.

"Essa abordagem amplia horizontes educacionais, promovendo o desenvolvimento integral dos estudantes. Além disso, mostra a importância de implementar práticas inovadoras para enriquecer o aprendizado", declarou a gestora. "A participação dos convidados mostra que o objetivo é enriquecer o entendimento sobre a temática. Estou otimista em relação às ideias e diretrizes que serão compartilhadas, visando aprimorar o sistema educacional de Lauro de Freitas em consonância com as melhores práticas nacionais", completou Galvão.