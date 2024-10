LEM promove formação para professores da educação infantil

Professores da educação infantil da rede municipal de Luís Eduardo Magalhães - Foto: Divulgação/Secom LEM

Os professores da educação infantil da rede municipal de Luís Eduardo Magalhães , no oeste baiano, participaram de uma formação promovida no âmbito do Compromisso Nacional Criança Alfabetizada. O evento ocorreu nesta quarta-feira, 2, e quinta-feira, 3, no auditório do Centro Municipal de Reforço, com atividades nos dois turnos, e foi voltado para o aprimoramento de práticas pedagógicas.

Coordenadora pedagógica da educação infantil da Secretaria de Educação do município, Iassonáia Costa | Foto: Divulgação/Secom LEM

A coordenadora pedagógica da educação infantil da Secretaria de Educação do município, Iassonáia Costa , que atuou como formadora nesta quinta-feira, 3, destacou a importância da capacitação para os docentes.

“Nós iniciamos essa formação no mês de julho, como parte do Compromisso Nacional Criança Alfabetizada, focado nos anos iniciais. Porém, o governo federal finalmente definiu a necessidade de investir na educação infantil, que é a base de todo o ensino”, enfatizou.

"Hoje estamos com professores de pré-escola, mas a educação infantil começa lá na creche, e então seguem os anos iniciais. Nesse momento, estamos muito felizes em ver esse reconhecimento do governo federal. Não há como investir nos anos iniciais sem dar a devida atenção à educação infantil", completou.

Professora Jadilza Barreto | Foto: Divulgação/Secom LEM

Jadilza Barreto, professora há 24 anos e participante da Escola Municipal Pedro Paulo Côrte Filho, no bairro Cidade Universitária, ressaltou o impacto positivo da formação.

"O LEEI tem vários pontos positivos, e o primeiro é o olhar voltado para a educação infantil. No ensino fundamental, vemos muitos cursos, enquanto a educação infantil costuma ser esquecida, como se fosse apenas um lugar para brincar. Hoje percebemos que ela é, sim, essencial", afirmou.