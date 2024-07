Madre Educar: rede municipal tem dois dias de imersão para educadores

Projeto vem levando saber com sabor para centenas de docentes e não docentes - Foto: Robson dos Santos Santana / Divulgação

A Prefeitura de Madre de Deus, através da Secretaria de Educação, promoverá nos próximos dias 07 e 08 de julho, uma imersão inédita para os educadores da rede municipal, no âmbito do projeto Madre Educar.

A 'Imersão Vivencial' é um dos pontos altos do projeto, onde toda a rede estará imersa por dois dias, em um espaço super exclusivo fora do município, no Gran Hotel Stella Maris, em Salvador, para uma trilha de aprendizagem e construção colaborativa, visando a excelência da educação, através do desenvolvimento e valorização dos seus educadores.

O formato permite concentração máxima, integração dos participantes, além de aprendizagem acelerada e produções ainda mais efetivas.

O Madre Educar é um projeto integrado, com ações de diagnóstico, avaliação, desenvolvimento, valorização da educação municipal e dos seus educadores. Inclui simpósios, oficinas, jornadas, imersões, mentorias e muitas outras atividades, dentro e fora de Madre de Deus.



Entre as oficinas de ausculta e diagnóstico, imersão de planejamento e evento formativo de lançamento, mais de 400 profissionais da educação (docentes e não docentes) já participaram, cumulativamente, das atividades deste ciclo, que teve início no mês de maio e segue por todo o segundo semestre, em coautoria com toda a rede educacional.

Educadores do município, docentes e não docentes, já apontam o Madre Educar como uma experiência excepcional, até aqui, mostrando-se ansiosos pelos próximos passos.



O projeto é conduzido pelo renomado Instituto de Gestão, Educação, Política e Estratégia (INGEPE), organização especializada em transformação pública e empresarial, com atuação nacional e internacional.