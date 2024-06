Mais de 449 mil pessoas se inscreveram para o Enem na Bahia

Prazo de inscrição será prorrogado - Foto: Divulgação

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Anísio Teixeira (INEP), órgão vinculado ao Ministério da Educação (MEC), registou 5.055.699 inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem 2024), número maior que as últimas edições. Na Bahia, foram 449.528 inscritos.



O número representa o crescimento de 126 mil inscrições com relação a 2023, mas ainda pode aumentar, já que o governo federal vai abrir um período extra para os moradores do Rio Grande do Sul, entre 16 e 21 de junho.

Ao todo, 2.731.757 inscritos foram aprovados no pedido de isenção. Desse grupo, 1.655.721 são estudantes no último ano do ensino médio, sendo 1.3330.364 inscrições gratuitas.

A página de inscrição do Enem ficou aberta até as 23h59 da sexta-feira, 14. A taxa de pagamento é R$ 85, e deve ser paga até o dia 19 de junho, via boleto do Banco do Brasil.