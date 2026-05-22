Mamão verde na moqueca? Receita baiana conquista concurso

Uma receita de moqueca de mamão verde com carne moída colocou a cidade de Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador, entre os finalistas do Concurso Melhores Receitas da Alimentação Escolar 3ª edição, promovido pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE).

O prato foi desenvolvido pela equipe de alimentação escolar do Centro de Educação Integrado à Criança e ao Adolescente (CAIC) e une ingredientes tradicionais da culinária baiana, como dendê, leite de coco e cheiro-verde. A refeição é servida com arroz branco e farofa de banana-da-terra.

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A responsável pela receita, a merendeira Eneida de Lima Luz, contou que a ideia surgiu a partir dos ingredientes disponíveis na cozinha da escola. Segundo ela, o objetivo era inovar utilizando alimentos da agricultura familiar.

“A ideia surgiu a partir dos ingredientes que tínhamos disponíveis na cozinha da escola. Inicialmente, pensei em preparar algo com ovos, mas achei que o prato poderia ficar sem graça. Então, decidi usar a carne moída com o mamão verde e temperos simples. Para dar aquele sabor da Bahia, acrescentei leite de coco e dendê. O resultado foi uma moqueca saborosa, rápida de preparar e que valoriza os ingredientes da alimentação escolar. Para mim, é uma alegria muito grande ver a nossa receita participando de um concurso nacional. Está sendo muito especial! Se Deus quiser, vamos ser vencedores e trazer esse prêmio para Lauro de Freitas”, destacou.

Merendeira Eneida de Lima Luz - Foto: Guilherme Góes/Prefeitura de Lauro de Freitas

Concurso nacional reconhece merendeiras escolares

De acordo com a diretora de departamento da Alimentação Escolar, Namile Rezende, a iniciativa proporciona um lugar de protagonismo no cenário escolar.

“Além de dar destaque nacional ao nosso município, essa conquista também representa a valorização das nossas merendeiras, que realizam esse trabalho com carinho e dedicação. Nesse sentido convocamos toda comunidade escolar para votarem na nossa melhor receita de merenda escolar nessa última etapa e conquistarmos esse importante título para o nosso município”, disse.

Criado para reconhecer e valorizar profissionais da alimentação escolar em todo o país, o concurso reúne nesta edição 55 merendeiras representantes de escolas públicas brasileiras.

Moqueca de mamão verde com carne moída - Foto: Guilherme Góes/Prefeitura de Lauro de Freitas

A vencedora do concurso receberá prêmio de R$ 5 mil. Já a escola representada será contemplada com R$ 8 mil para aquisição de equipamentos e melhorias na infraestrutura da cozinha escolar.

Além da premiação, as receitas selecionadas irão compor uma publicação digital nacional com experiências exitosas da alimentação escolar brasileira.

A votação popular segue aberta até o próximo dia 30 de maio, e o resultado final deve ser divulgado até 10 de junho. Para participar, é necessário realizar um cadastro com CPF e receber um token exclusivo de votação por e-mail. Depois, o eleitor deve acessar o formulário oficial para concluir o voto. A votação está disponível aqui.