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ORDEM DE SERVIÇO

Lauro de Freitas ganha primeira maternidade municipal

Espaço vai ter 100 leitos e atendimento 24 horas para gestantes e recém-nascidos

Rodrigo Tardio
Por

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Unidade vai ter aproximadamente 8 mil metros quadrados de área construída
Unidade vai ter aproximadamente 8 mil metros quadrados de área construída - Foto: Divulgação

A prefeita de Lauro de Freitas, Débora Regis, assina nesta quinta-feira, 7, às 9h, a ordem de serviço para o início das obras da primeira Maternidade Municipal da cidade. O ato oficial ocorre na Via Metropolitana, nas proximidades do condomínio Joanes Parque, e deve contar com a presença do ministro da Saúde, Alexandre Padilha.

A unidade, classificada como de porte I, vai ter aproximadamente 8 mil metros quadrados de área construída. O projeto prevê capacidade para até 100 leitos e funcionamento ininterrupto (24h) voltado ao atendimento de gestantes, puérperas e recém-nascidos. A execução da obra ficará a cargo da Prefeitura, com suporte de financiamento do Governo Federal.

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Parceria institucional

A assinatura, originalmente agendada para a última terça-feira, 5, foi adiada pela gestão municipal para coincidir com a agenda do ministro Alexandre Padilha. Segundo Débora Regis, a mudança foi um gesto de diálogo entre as esferas de governo. "A população não quer briga política, quer resultado. Saúde é algo sério e precisa unir esforços, não dividir", afirmou a prefeita, enfatizando que o objetivo é garantir um atendimento humanizado e de qualidade.

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Impacto regional

A nova maternidade visa suprir uma demanda histórica do município, fortalecendo a rede de assistência obstétrica e neonatal. Além de desafogar outras unidades da região, a estrutura permitirá um acompanhamento mais rigoroso desde o pré-natal até o pós-parto, ampliando as condições para a detecção precoce e o manejo de complicações clínicas.

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Tags:

Assistência Obstétrica Atendimento humanizado Lauro de Freitas Maternidade Municipal

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