Matrícula na rede estadual pode ser feita pela internet | A TARDE

Com o ano letivo próximo do início, a Secretaria de Educação do Estado (SEC) começou o processo de matrícula para 2024. Neste ano, a solicitação pode ser feita via internet, através da plataforma do Governo do Estado (ba.gov.br), o que possibilita aos estudantes ou seus responsáveis solicitar a vaga ou transferência para outra escola estadual sem precisar sair de casa, com toda comodidade, praticidade e agilidade, utilizando somente um computador, tablet ou celular, ou presencialmente, na unidade escolar da rede em que o estudante estava matriculado em 2023.

Para realizar a solicitação é preciso que o estudante acesse o portal "ba.gov.br" e crie o cadastro, informando seus dados como CPF, e-mail e senha. O processo de cadastro do portal necessita de uma autenticação, que é realizada através do e-mail informado no cadastro. Feito isso, é preciso escolher um dos serviços: Solicitar Nova Matrícula Para Estudantes da Rede Estadual; Matrícula Nova Estudante PCD na Rede Estadual de Ensino ou Solicitar Transferência Estudantes da Rede Pública Estadual, observando o cronograma de matrícula, pois cada serviço acontece em uma data específica.

Logo após, pressione o botão "Solicitar", quando será verificado se o CPF logado no portal é válido, o estudante será redirecionado para a tela de solicitação de matrícula e/ou transferência na rede estadual de ensino. Na tela de solicitação, o estudante deve clicar no serviço desejado, preencher as informações de dados pessoais e escolher a unidade escolar que deseja ingressar ou ser transferido.

De acordo com o calendário da SEC, já foram realizadas no dia 15 de janeiro a matrícula exclusiva para Pessoas com Deficiência (PcD); no dia 16 de janeiro, a transferência do estudante que concluiu o ano letivo em 2023 na rede estadual de ensino e que pretende se transferir para outra unidade escolar da própria rede, por desejo próprio ou porque a unidade escolar onde estudou não oferta a série seguinte. Já nos dias 17 e 18 de janeiro, ou seja, até hoje, a matrícula será dedicada a concluintes do 5º ano ou 9º ano do Ensino Fundamental que vierem da rede municipal de ensino. Os estudantes que concluíram o 9º ano poderão optar por algum curso técnico de nível médio.

Amanhã, a matrícula é dedicada para novos estudantes do Ensino Fundamental. E nos dias 22 e 23 de janeiro será para os novos estudantes do Ensino Médio.

Matrícula para todos

O superintendente de planejamento operacional da rede escolar estadual, Ricardo Costa, destacou o esforço da Secretaria de Educação em garantir a matrícula para todos os alunos atendidos pela rede.

“A rede este ano está ofertando cerca de 200 mil vagas. Quem procurar vai ter vaga na rede estadual. O que pode ocorrer é que, às vezes, determinada escola não consegue ofertar vaga pelo reconhecimento social ou pela escolha do turno. Destacamos que este ano disponibilizamos 140 mil vagas em turno integral a fim de fomentar uma política que dá mais oportunidade do estudante aliar o ensino regular com atividades como teatro, cultura, ciências e outros”, disse Ricardo Costa, que completou:

“Estamos ampliando o ensino integral em consequência dos investimentos de mais de 2 milhões de reais em equipamentos novos, teatros, piscinas semiolímpicas, laboratórios , quadras esportivas e outros. Não queremos deixar ninguém de fora, queremos todo mundo na escola”, ressaltou.

Rita Raimunda Fernandes dos Santos, de 66 anos, foi matricular sua neta para o 1° ano do Ensino Médio na Escola Rômulo Almeida, localizada no bairro do Imbuí. Segundo a idosa, apesar da proposta de celeridade da matrícula online, foram encontradas diversas dificuldades para efetivação da matrícula.

“O processo de matrícula neste ano foi um pouco complexo, pois o sistema caiu diversas vezes, se não fosse a questão do sistema, seria tudo mais rápido. O pessoal da escola até se esforçou para agilizar, mas foi complicado fazer a matrícula”, comentou a avó.

