Matrícula para cursos técnicos começa nesta segunda - Foto: Amanda Chung

O resultado do sorteio eletrônico de vagas para os cursos técnicos gratuitos já está disponível no site da Secretaria da Educação (SEC). Ao todo, 54.435 candidatos concorreram a uma das 13.545 vagas distribuídas em todos os 27 Territórios de Identidade da Bahia.

Os contemplados devem realizar a matrícula nesta segunda, 27, e terça-feira, 28, diretamente na unidade escolar para a qual foram selecionados. No local, é necessário apresentar RG, CPF, comprovante de residência, carteira de vacinação atualizada e histórico escolar. As aulas serão iniciadas no dia 10 de fevereiro.

As vagas que não forem preenchidas, sejam por desistência ou ausência, serão redistribuídas, na quarta, 29, e sexta-feira, 31, entre os inscritos classificados do cadastro reserva.

A oferta de cursos técnicos gratuitos abre caminhos para quem já concluiu o Ensino Médio e deseja construir uma carreira em instituições da rede pública estadual e uma qualificação profissional.

Leia mais:

>> Governo da Bahia convoca mais 133 professores para Educação Básica

>> Nova CIN chega a mais cinco escolas estaduais em Salvador

O superintendente da Educação Profissional e Tecnológica da SEC, Ezequiel Westphal, destaca que 2025 é o ano em que a Bahia celebra a expansão da Educação Profissional, alcançando um feito histórico com cursos técnicos sendo ofertados em todos os 417 municípios baianos.

“Foram mais de 54 mil inscrições. É o reconhecimento da população baiana às políticas integradas e articuladas de Educação Básica, entre elas a da Educação Profissional e a qualidade dos cursos que são oferecidos”, ressalta.