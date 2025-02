Governo da Bahia convoca mais 133 professores para Educação Básica

Convocados devem enviar documentação por meio de e-mail - Foto: Pedro Moraes | SEC

O Governo da Bahia, por meio da Secretaria da Educação do Estado da Bahia (SEC), anunciou a convocação de mais 133 candidatos classificados na seleção pública para contratação temporária de pessoal na função de professor da Educação Básica.

Os convocados devem enviar todos os documentos digitalizados ao correio eletrônico [email protected], para análise preliminar a ser realizada pela Coordenação de Provimento e Movimentação entre os dias 27 de janeiro a 7 de fevereiro.

No mesmo período, os candidatos deverão comparecer pessoalmente com a documentação original e fotocópia aos locais indicados no edital. Quem foi aprovado para Salvador deve comparecer à sede da SEC, no Centro Administrativo da Bahia (CAB), entre 8h30 às 11h30 da manhã e 14h às 17h da tarde.

Já quem foi aprovado no interior precisará se dirigir, nos mesmos período e horários, à sede dos Núcleos Territoriais de Educação (NTEs), com a mesma documentação.