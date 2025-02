Bahia celebra avanços no Dia Internacional da Educação - Foto: Amanda Chung

O Dia Internacional da Educação , comemorado nesta sexta-feira, 24, destaca a importância da educação como pilar fundamental para o desenvolvimento social e econômico. Na Bahia, a data chega com motivos para celebração, marcados por investimentos significativos em infraestrutura, programas educacionais e ações voltadas para a valorização dos estudantes, tanto na Educação Básica quanto no Ensino Superior.

Ao celebrar a data, a secretária da Educação do Estado , Rowenna Brito, destaca como a melhoria no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) e o bom desempenho dos estudantes baianos no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) refletem os investimentos do governo baiano na Educação.

“Os resultados que temos comprovam esses avanços. Reduzimos o índice de abandono escolar na nossa rede em 50% e isso é fruto de investimento em Educação Integral, em programas de permanência dos estudantes, em qualificação de profissionais da Educação. Sobre a infraestrutura física, por exemplo, estamos fazendo uma revolução. Poucos estados do Brasil têm feito o que a Bahia faz em termos de infraestrutura física em suas escolas. Esses investimentos são para garantir a Educação integral e em tempo integral”, reforça.

A requalificação física da rede estadual de ensino é um dos marcos dessa nova era. Desde 2023, foram entregues 76 novas escolas, 33 foram ampliadas e 45, modernizadas. Além disso, outras 759 unidades passaram por reformas que possibilitaram a criação de espaços acolhedores e modernos, dotados de teatros, restaurantes e laboratórios integrados a usinas solares, bem como complexos poliesportivos. Outras 168 novas escolas estão em construção.

De acordo com a gestão estadual, as ferramentas como os óculos Orcam MyEye transformam a realidade de 1.398 estudantes com deficiência visual, enquanto intérpretes de Libras e pisos táteis tornam as escolas mais inclusivas e acessíveis.

Para garantir o transporte escolar seguro, foram adquiridos 448 novos ônibus e 57 vans, assegurando a mobilidade de milhares de estudantes que vivem em áreas remotas, inclusive de comunidades indígenas, quilombolas e estudantes de tempo integral, reforçando a missão da Secretaria da Educação do Estado (SEC) de levar o aprendizado a todos os municípios baianos.

Além disso, o Programa Bolsa Presença, em 2024, apoiou mais de 429 mil famílias de estudantes matriculados na rede estadual. Já o programa Dignidade Menstrual, beneficiou 225 mil mulheres que menstruam, enquanto o Mais Estudo engajou, no ano passado, 46 mil monitores estudantis, que ofereceram reforço em Língua Portuguesa e Matemática, permitindo que os alunos-monitores recebam uma bolsa de R$ 150 por mês.

A alimentação também entra como um dos mais importantes pilares do aprendizado e da redução da evasão escolar. Ao todo, foram investidos, em 2024, R$ 407 milhões para garantir que a nutrição não seja um obstáculo ao aprendizado. Para o ano letivo de 2025, a previsão é investir mais R$ 510 milhões, sendo R$ 420 milhões do Governo Estadual e R$ 90 milhões, do Governo Federal.

A expansão da Educação Profissional também alcançou um feito histórico: em 2025, todos os 417 municípios baianos contarão com cursos técnicos, somando 200 mil vagas, consolidando a Bahia como referência nacional na área.

No Ensino Superior, programas como o pré-vestibular gratuito Universidade para Todos (UPT) e o de assistência estudantil Mais Futuro abriram portas para milhares de jovens para as universidades públicas.

Para este ano, o Governo do Estado prevê aumentar o número de estudantes beneficiados pelo UPT para mais de 20 mil e mais de 15 mil universitários contemplados com as bolsas do Mais Futuro, somando R$ 86,6 milhões de investimentos. Essas ações ampliam o acesso às universidades públicas, fortalecem a Educação Superior e conectam o aprendizado às demandas do mercado, preparando uma geração mais capacitada.