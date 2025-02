Projeto busca mestres para fortalecer capoeira nas escolas da Bahia - Foto: Amanda Chung

Os mestres de capoeira que atuam no território baiano e que estejam interessados em atuar no projeto "Capoeira das escolas: movimento, identidade e ancestralidade”, iniciativa da Secretaria da Educação (SEC), devem preencher o formulário disponível no Portal da Educação (www.educacao.ba.gov.br), até o dia 26 de fevereiro.

As informações coletadas vão ajudar os Núcleos Territoriais de Educação (NTE) e as unidades escolares a terem acesso aos profissionais de capoeira do território, contribuindo para o processo de preservação da capoeira na Bahia e, também, para a introdução dos estudantes no universo da capoeira, promovendo o conhecimento sobre sua história, cultura e práticas, além do desenvolvimento de habilidades motoras, sociais e cognitivas através da prática da capoeira nas escolas.

A secretária da SEC, Rowenna Brito, ressaltou a importância da iniciativa para o incentivo da capoeira nas escolas estaduais.

“Para além do mapeamento, a iniciativa vai identificar aqueles mestres que têm interesse em dar continuidade ao percurso educativo formativo, seja na Educação de Jovens e Adultos (EJA) ou em cursos técnicos. A execução do projeto Capoeira nas Escolas está potencializando ainda mais a inclusão social, assim como a valorização da cultura da paz e a diversidade étnico-racial”, disse.

Segundo Viviane Oliveira, conhecida como mestra Princesa e que pratica capoeira há 32 anos, este mapeamento é importante para os capoeiristas que militam na busca de políticas públicas de Estado para a capoeira.

“Neste momento ímpar do início da implementação da Lei Moa e do Projeto Capoeira das Escolas, essa ação de salvaguarda se tornou ainda mais urgente. Esta é a forma mais eficiente do conselho gestor que, de posse desses dados, pode assessorar a SEC durante o processo, garantindo que apenas profissionais de capoeira chancelados pelos seus mestres/mestras e suas respectivas escolas atuem nas unidades escolares”, afirmou.

O Capoeira das Escolas, institucionalizado por meio da Portaria SEC nº 1381/24, atende ao disposto na Lei Moa do Katendê (Lei n° 14.341), que tem o intuito de preservar e incentivar a prática da capoeira no Estado, através da sua inclusão no currículo das escolas públicas.