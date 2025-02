Prouni beneficiou 3,4 milhões de estudantes em 20 anos

As inscrições para a primeira seleção deste ano serão abertas nesta sexta-feira, 24 - Foto: Raphael Muller/Ag. A TARDE

Criado pelo Ministério da Educação (MEC) em 2004, o Programa Universidade para Todos (Prouni) comemora 20 anos de existência em 2025, com mais de 3,4 milhões de estudantes beneficiados entre 2005 e 2024. Desses, 2,5 milhões receberam bolsas de estudo integrais (100%) e 947 mil (50%), bolsas parciais. Elas são oferecidas pelo Prouni para cursos de graduação em instituições privadas de todo o país.

Nestas duas décadas, mulheres (56%) e negros (55%) foram maioria entre o público da política. Além disso, segundo o Censo da Educação Superior de 2023, ao se analisarem os efeitos do Prouni na taxa de conclusão de curso superior, verificou-se que 58% dos participantes concluíram a graduação.

Ao todo, 1,46 milhão de bolsistas concluíram seus cursos de graduação. Já entre os estudantes que não participam do programa, o percentual cai para 36%. Os dados ressaltam o impacto social do Prouni no acesso e na conclusão do ensino superior por parte de grupos vulnerabilizados.

Ao se fazer uma análise desses 20 anos por região, o ranking de bolsas concedidas é liderado pelo Sudeste (45,78%). Em seguida, estão: Nordeste (19,60%), Sul (18,21%), Centro-Oeste (9,19%) e Norte (7,23%). Do total de bolsas nas duas décadas, pouco mais de 20 mil foram atribuídas por declaração de o bolsista ser professor da educação básica.

Atualmente, o programa beneficia 597.989 bolsistas, matriculados em 1.862 instituições privadas de ensino superior no Brasil. Cerca de 19 mil bolsistas parciais também contam com financiamento do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).

As inscrições para a primeira seleção do Prouni 2025 serão abertas nesta sexta, 24, e segue até terça-feira, 28. A previsão é que sejam ofertadas 334 mil bolsas na edição do primeiro semestre.

Para concorrer à bolsa integral, é preciso ter renda familiar bruta mensal de até um salário mínimo e meio por pessoa. Já para a bolsa parcial, a renda familiar bruta mensal deve ser de até três salários mínimos por pessoa.