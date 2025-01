Inscrições para o Prouni ganham data de início; confira

Edital do processo seletivo para o primeiro semestre de 2025 foi publicado nesta quinta-feira, 16 - Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

O Ministério da Educação (MEC) publicou nesta quinta-feira, 16, o Edital nº 2/2025 do processo seletivo para o primeiro semestre de 2025 do Programa Universidade para Todos (Prouni) . As inscrições são gratuitas e podem ser feitas exclusivamente pela internet, por meio do Portal Único de Acesso ao Ensino Superior, a partir da próxima sexta-feira, 24, até 28 de janeiro.

O resultado da primeira chamada será divulgado dia 4 de fevereiro na página do Prouni, no portal Acesso Único. Já a segunda chamada sairá no dia 28 de fevereiro.

Para se inscrever, é necessário que o estudante tenha o ensino médio completo, tenha participado das edições do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2024 ou de 2023, tenha obtido, no mínimo, 450 pontos na média das cinco provas do exame, e não tenha zerado a prova da redação do Enem.

Leia mais:

>> Sisu: inscrições abertas para seleção de 2025

>> Resultado preliminar do concurso dos Correios é divulgado

>> Escola é furtada em Salvador pela segunda vez nesta semana

O edital veda a inscrição para quem declarou ter participado do Enem 2024 na condição de treino, ou seja, quem participou do exame para fins de autoavaliação antes mesmo de concluir o ensino médio. Para fins de classificação e eventual pré-seleção neste processo seletivo, será utilizada a edição do Enem em que o estudante obteve a melhor média.

Os candidatos deverão atender pelo menos uma das seguintes condições:

- Ter feito o ensino médio integralmente na escola da rede pública;

- Ter o ensino médio integralmente em instituição privada na condição de bolsista integral da respectiva instituição;

- Ter feito o ensino médio parcialmente em escola da rede pública e parcialmente em instituição privada na condição de bolsista integral da respectiva instituição;

- Ter feito o ensino médio parcialmente na escola da rede pública e parcialmente em instituição privada na condição de bolsista parcial da respectiva instituição;

- Ter o ensino médio integralmente em instituição privada na condição de bolsista parcial da respectiva instituição ou sem a condição de bolsista;

- Ser uma pessoa com deficiência na forma prevista na legislação;

- Ser professor da rede pública de ensino, exclusivamente para concorrer aos cursos de licenciatura e pedagogia, destinados à formação do magistério da educação básica. Neste último caso, não é aplicado o limite de renda exigido aos demais candidatos.

O candidato deverá optar por concorrer às bolsas destinadas à ampla concorrência ou às questões propostas à implementação de políticas afirmativas referentes às pessoas com deficiência e autodeclaradas indígenas, pardas ou pretas.

No caso da escolha das bolsas integrais, é necessário que a renda familiar brutal mensal por pessoa não exceda o valor de 1,5 salário mínimo. Já para escolher bolsas parciais, é preciso que a renda familiar brutal mensal por pessoa não exceda o valor de três períodos mínimos. Esses não se aplicam aos professores da rede pública que vão concorrer às vagas de licenciatura e pedagogia.

Para participar da lista de espera do Prouni, o candidato deverá manifestar seu interesse por meio do Portal Único de Acesso nos dias 26 e 27 de março de 2025. A lista de espera estará disponível na página do Prouni, também no Portal Único de Acesso, para consulta pelas instituições de ensino superior e pelos candidatos no dia 1º de abril.

Pé-de-Meia Licenciaturas

Neste ano, o Prouni completa 20 anos e traz novidades. Os candidatos aos cursos de licenciatura na modalidade presencial que tiraram nota superior ou igual a 650 pontos na média das cinco provas do Enem poderão receber o apoio financeiro Pé-de-Meia Licenciaturas , lançado nesta semana pelo governo para criar a formação de professores em todo o país.

As Licenciaturas Pé-de-Meia vão oferecer bolsas para o Sistema de Seleção Unificada (Sisu), o Prouni e o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies), nessa ordem de prioridade para preenchimento. À medida que faz parte do programa Mais Professores para o Brasil, o qual reúne um conjunto de ações de valorização e qualificação do magistério da educação básica e incentivo à docência no território nacional.

Ao todo, será pago mensalmente um valor de R$ 1.050 durante o período regular de integralização do curso. Desse total, o estudante poderá sacar R$ 700 a partir dos dados de pagamento da bolsa. Os outros R$ 350 serão depositados como poupança e poderão ser sacados após o recém-formado ingressar na rede pública de ensino da educação básica em até cinco anos após a conclusão do curso.