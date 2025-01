Sisu: inscrições abertas para seleção de 2025 - Foto: Amanda Souza/Ag. A TARDE

O Sistema de Seleção Unificada (Sisu) , que é uma porta de entrada para estudantes de todo o Brasil nas instituições públicas de ensino superior, teve as inscrições abertas nesta sexta-feira, 17.

Criado pelo Ministério da Educação (MEC) , o programa utiliza as notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) para distribuir vagas em universidades públicas e institutos federais.

Neste ano, serão oferecidas 261.779 vagas em instituições públicas de ensino superior de todo o país. Entre esses, mais de 68 mil são para estudantes que desejam ingressar em licenciaturas, público-alvo do Pé-de-Meia Licenciaturas. A iniciativa é parte do programa Mais Professores para o Brasil, lançado pelo Governo Federal, que vai oferecer mais de 12 mil bolsas a candidatos com nota igual ou superior a 650 pontos no Enem que se matricularem em um curso presencial de licenciatura.

Os estados com mais vagas ofertadas são Minas Gerais (34.049), Rio de Janeiro (28.424), Bahia (22.889) e Paraíba (21.268). As Universidades Federais do Rio de Janeiro (UFRJ) e Fluminense (UFF) são as que oferecem mais vagas – 9.050 e 8.683, respectivamente. Entre os institutos federais, o do Ceará (IFCE) é o que tem mais vagas (6.022), seguido do Instituto Federal de São Paulo (IFSP) com 5.675 e do Instituto Federal da Paraíba com 2.850.

O Sisu 2025 traz ainda 14.521 vagas de cursos de grau tecnológico, em variados, como energias renováveis; gestão de dados, tecnologia da informação; ciência dos dados; análise e desenvolvimento de sistemas; redes de computadores; telemática; sistemas para internet; sistemas de telecomunicações, entre outros.

Para se inscrever, o candidato deve ter ensino médio completo, ter participado da edição de 2024 do Enem e não ter zerado a redação.

Confira o passo a passo de como realizar a inscrição:

1° passo: acesse a página do Sisu, clique em “fazer inscrição” e entre com seu perfil do gov.br ou realize seu cadastro.

2° passo: confirme os dados de contato e preencha o perfil socioeconômico para Lei de Cotas.

3° passo: escolha até duas opções de cursos. Nesta etapa, é possível pesquisar pelo nome do município, da instituição ou do curso, além de ter acesso a detalhes e modalidades disponíveis.

4° passo: confira e confirme os dados do curso e da modalidade escolhida.

5° passo: após confirmar a inscrição, o candidato será encaminhado para a tela “minha inscrição”, onde estarão disponíveis informações sobre a opção escolhida, como a classificação parcial.

A edição de 2025 terá apenas uma etapa de inscrição de candidatos para as vagas oferecidas pelas instituições participantes. Com isso, os inscritos podem disputar as vagas oferecidas para o ano inteiro, participando da seleção uma única vez. A chamada regular está prevista para 26 de janeiro.

A lista de espera poderá ser utilizada pelas instituições de educação superior participantes, durante todo o ano, para preencher as vagas eventualmente não ocupadas na chamada regular. O candidato que não for selecionado na chamada regular poderá manifestar interesse em participar da lista de espera no período de 26 a 31 de janeiro, também pelo Portal Acesso Único.