Novo Pé-de-Meia de R$ 1.050: saiba como participar

No novo Pé-de-Meia, o participante recebe mensalmente R$ 1.050 - Foto: Uendel Galter/Ag. A TARDE

Os estudantes que fizeram o Enem e vão concorrer a uma vaga na universidade por meio do Sistema de Seleção Unificada a partir desta sexta-feira, 17, já vão poder optar pelo Pé-de-Meia Licenciaturas.

O Pé-de-Meia voltado a futuros educadores faz parte do Programa Mais Professores para o Brasil, lançado na terça-feira, 14. Nos moldes do Pé-de-Meia do Ensino Médio, ele vai apoiar financeiramente o ingresso, permanência e conclusão das licenciaturas por estudantes com alto desempenho no Enem.

No Pé-de-Meia Licenciaturas, o participante recebe mensalmente R$ 1.050 durante o período regular do curso. Desse total, o estudante pode sacar imediatamente R$ 700. Os outros R$ 350 são depositados como poupança e poderão ser sacados após o professor recém-formado ingressar em uma rede pública de ensino dentro de até cinco anos após a conclusão do curso.

As inscrições para o benefício estarão disponíveis junto ao Sistema de Seleção Unificada (Sisu) a partir desta sexta-feira, 17. (clique aqui para acessar a página do sistema).