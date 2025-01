Especialista dá dicas para alunos que vão concorrer às vagas do Sisu

Resultado da chamada regular será divulgado no dia 26 de janeiro - Foto: © José Cruz | Agência Brasil

As inscrições do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) 2025 têm início nesta sexta-feira, 17, para os participantes que desejam ingressar em uma universidade de todo o Brasil. Segundo o Ministério da Educação (MEC), serão ofertadas 261.779 vagas para 6.851 cursos de graduação em 124 instituições públicas de ensino superior. O processo de inscrição deve ser feito exclusivamente no Portal Único de Acesso.

Os estados com mais vagas ofertadas no Sisu são Minas Gerais (34.049), Rio de Janeiro (28.424), Bahia (22.889) e Paraíba (21.268). As universidades federais do Rio de Janeiro (UFRJ) e Fluminense (UFF) são as que oferecem mais vagas: 9.050 e 8.683, respectivamente. O resultado da chamada regular será divulgado no dia 26 de janeiro e o período de matrículas acontecerá de 27 a 31 de janeiro.

O Portal A TARDE conversou com Margrit Gusmão, coordenadora geral do pré-vestibular Bernoulli, na capital baiana, que explicou quais pontos os alunos devem prestar atenção durante o processo de inscrição no Sisu. "Ele clica no edital, na lista de cursos, e seleciona o curso de seu interesse. Vamos supor, Artes Cênicas, então ele vai poder ver quais universidades nacionais oferecem esse curso. A partir disso, ele vai ver os pesos atribuídos para cada área do conhecimento. A maioria das universidades adota pesos, outras atribuem uma média aritmética. Quando ele faz essa análise dos pesos, ele escolhe a universidade em que percebe ser possível a sua aprovação", destacou Gusmão.

Gusmão salientou ainda que, para ser aprovado, não basta apenas a nota crua, mas saber de que forma a instituição de ensino faz os cálculos das notas. Segundo ela, as notas são por área do conhecimento. Para dar um exemplo, ela citou que um aluno deseje cursar Direito no turno matutino, mas só deve colocar como primeira opção quando tiver certeza de que realmente quer o curso. Além disso, é importante acompanhar o sistema de classificação para saber em qual posição está e, diante disso, poder fazer alterações dentro do prazo de cinco dias em que o sistema fica disponível. A educadora também frisou que é importante ter uma boa nota na redação, já que a modalidade tem um peso considerável para a entrada do aluno na universidade.

Uma dica importante que a educadora deu foi a necessidade de o aluno ter atenção sobre qual é a sua primeira opção de curso. Isso porque, se o aluno escolhe um determinado curso como primeira opção e acaba não sendo aprovado, automaticamente sai da lista de espera e passa a compor a lista de espera da segunda opção.

Ademais, Margrit chamou a atenção para os alunos que forem aprovados para iniciar o curso no segundo semestre. Segundo ela, muitos perdem a oportunidade de ingressar na universidade por falta de acompanhamento. Ela deu o exemplo de um aluno que foi aprovado em primeiro lugar para iniciar o curso no segundo semestre, mas houve uma desistência de um candidato do primeiro semestre. Automaticamente, esse aluno é convocado para a matrícula no início do ano, mas acaba perdendo o prazo por achar que só vai começar o curso a partir de agosto. Esse acompanhamento deve ser feito através dos sites das universidades onde os alunos tenham feito as inscrições.