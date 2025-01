Sisu, Prouni e Fies: veja calendário de programas para universidades

O governo federal já divulgou o cronograma de abertura de inscrições - Foto: Alessandra Lori | Ag. A TARDE

Após a divulgação das notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), estudantes podem se preparar para a entrada nas instituições de nível superior, sejam elas públicas ou particulares.

O governo federal já divulgou o cronograma de abertura de inscrições e de outros processos do Sistema de Seleção Unificada (Sisu), do Programa Universidade para Todos (Prouni) e do Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (Fies) – que utilizam o resultado da prova como forma de ingresso na faculdade.

Confira o prazo de cada uma:

Sisu

As inscrições para o Sistema de Seleção Unificada (Sisu) se iniciam no dia 17 de janeiro e seguem até o dia 21 de janeiro de 2025. Já o resultado da chamada regular e a manifestação de interesse na lista de espera sairá no dia 26 de janeiro, que cai em um domingo.

O programa facilita a entrada de estudantes em instituições públicas de ensino superior por meio do desempenho na prova do Enem. Faculdades reconhecidas como a Universidade Federal da Bahia (UFBA), Universidade do estado da Bahia (Uneb), Universidade de São Paulo (USP) e Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) fazem parte daquelas que oferecem vagas via Sisu.

Inscrições – 17 a 21 de janeiro

Chamada Regular – 26 de janeiro

Manifestação de interesse na lista de espera – 26 a 31 de janeiro

Matrícula ou registro acadêmico junto à instituição – 27 a 31 de janeiro

Prouni

As inscrições para o Programa Universidade para Todos (Prouni) iniciam no período dos dias 24 e 28 de janeiro de 2025. A plataforma divulgará duas chamadas, com espaçamento de um mês – a primeira em 26 de fevereiro e a segunda em 26 de março.

O Prouni é um projeto fundado em 2004 pelo governo Lula a fim de oferecer bolsas de estudos, integrais ou parciais (50%), em instituições particulares de ensino superior. Apenas estudantes brasileiros que não possuem diploma e graduação prévia têm direito a ingressar no programa.

Inscrições – 24 a 28 de janeiro

Primeira chamada – 26 de fevereiro

Segunda chamada – 26 de março

Manifestação de interesse na lista de espera – 26 e 27 de março

Fies

O calendário para acessar e se inscrever no Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (Fies) vai do dia 4 a 7 de fevereiro de 2025. Já o resultado está marcado para sair no dia 18 de fevereiro. O Fies permite que alunos financiem a graduação em instituições não gratuitas.

Inscrições – 4 a 7 de fevereiro

Resultados – 18 de fevereiro