Sisu 2025: inscrições começam nesta sexta-feira

As inscrições para a edição do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) 2025 começam nesta sexta-feira, 17, segundo o cronograma do Ministério da Educação (MEC) . O processo é gratuito e deve ser realizado exclusivamente pela internet, por meio do Portal Único de Acesso ao Ensino Superior, até as 23 horas e 59 minutos do dia 21 de janeiro.

De acordo com o edital publicado pelo MEC , o processo seletivo será constituído de uma única etapa. Os candidatos poderão se inscrever em até duas opções de vagas. O resultado da chamada regular será divulgado dia 26 de janeiro, no Portal Único de Acesso.

Estão aptos a participar da seleção os estudantes que tenham completado o ensino médio, participado da edição de 2024 do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e não tenham zerado a prova de redação. Aqueles selecionados dentro do número de vagas disponíveis, na chamada regular ou por meio da lista de espera, deverão realizar a matrícula na universidade no período indicado no edital.

As vagas serão preenchidas pelas instituições segundo a ordem de classificação dos candidatos, de acordo com as notas obtidas no Enem. Não será permitido ao estudante selecionado optar pelo ingresso no primeiro ou no segundo semestre.

Segundo o MEC , a classificação dos estudantes se dará, primeiramente, na modalidade ampla concorrência. A reserva de vagas ofertadas pela Lei de Cotas ocorrerá na sequência, com o "objetivo de beneficiar, sem distorções, os candidatos realmente demandantes de política compensatória para acesso ao ensino superior".

Confira o cronograma

Inscrições: 17 a 21 de janeiro

Chamada regular: 26 de janeiro

Matrícula ou registro acadêmico junto à instituição: 27 a 31 de janeiro