Programa gratuito de Alfabetização abre inscrições em Salvador

O programa possui dois módulos, cada um com duração de quatro meses

As inscrições para o primeiro semestre do Programa de Alfabetização e Letramento de Jovens e Adultos do Instituto Yduqs, em parceria com a Estácio, estão abertas. As aulas, gratuitas e com todo o material didático necessário incluído, terão início em março.

Nesta edição, às cidades de Teresina (PI), São Luis (MA), Belém (PA) e Maceió (AL), também contarão com o programa. As inscrições podem ser realizadas até o dia 15 de fevereiro no site do instituto em https://institutoyduqs.com.br/alfabetizacao ou diretamente em um dos 18 campus da Estácio participantes.

O programa possui dois módulos, cada um com duração de quatro meses. O módulo I capacita os alunos a ler e escrever pequenos textos, com compreensão, além de resolver problemas matemáticos simples. Já o módulo II, tem por objeto o aperfeiçoamento da leitura, interpretação de texto de forma crítica e escrita, acolhendo também o público que se enquadra no analfabetismo funcional.

Os módulos são independentes e contam com monitores – alunos dos cursos superiores como Pedagogia, Letras, História, Geografia e Matemática – e a participação do corpo docente da instituição. As aulas, ministradas com ênfase na afetividade e sensibilidade, ocorrem duas vezes por semana, com três horas de duração cada.

A iniciativa reúne mais de 70 integrantes, entre coordenadores, professores e monitores dos cursos de licenciaturas da Estácio. Ao todo, o programa já atendeu mais de 2000 alfabetizados na faixa etária entre 30 e 70 anos, combatendo o analfabetismo nas comunidades do entorno dos campi de ensino da Estácio que participam da iniciativa.