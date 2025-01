Matrículas para a rede estadual de ensino da Bahia começam nesta segunda

Cadastro prévio dever ser feito no site ou no aplicativo, Gov - Foto: Mateus PereiraGOVBA

O período de matrículas para o ano letivo de 2025 começa nesta segunda-feira, 13, e vai até 21 de janeiro. As inscrições são feitas totalmente on-line, com um cadastro prévio que deve ser feito no site ou no aplicativo ba.gov.br e em seguida a solicitação de matrícula para a unidade escolar com disponibilidade de vaga para a série e o turno desejados.

Segundo a Secretaria da Educação da Bahia (SEC), o cronograma deve seguir escalonado para organizar as inscrições por perfis específicos. [Consulte abaixo.]

Em ordem de prioridade, o primeiro dia de inscrições é destinado exclusivamente para Pessoas com Deficiência (PcD). Estudantes com deficiências físicas e intelectuais ou Transtornos do Espectro Autista (TEA) poderão iniciar o processo de forma simplificada.

Após a solicitação on-line, a SEC informa que é necessário comparecer à escola, em até cinco dias úteis, com os documentos obrigatórios, como RG, CPF, Histórico Escolar e comprovante de residência.

O cronograma segue com outras datas importantes: 14 de janeiro será destinado para a transferências entre escolas da rede estadual; em 15 e 16, deverão ser realizadas as solicitações de vagas para os alunos que concluíram o 5º ano do Ensino Fundamental em escola municipal e vão se matricular no 6º ano em escola estadual ou concluíram o 9º ano do Ensino Fundamental em escola da rede municipal em 2024 e buscam vaga no 1º ano do Ensino Médio.

Já o dia 17 será voltado para matrículas no Ensino Fundamental; e 20 e 2, para todas as ofertas do Ensino Médio. A SEC também reforça a atenção aos prazos para garantir a vaga na unidade e no turno desejado, além do acesso a programas sociais da rede.

Além da matrícula, a SEC também divulgou o Calendário Escolar 2025 para estudantes e professores organizarem seu ano letivo, que traz 200 dias de aprendizado. As aulas começam em 10 de fevereiro e vão até 19 de dezembro, com datas fixadas para os recessos; Carnaval, de 27 de fevereiro a 5 de março, e São João, de 19 de junho a 2 de julho. A primeira unidade termina em 16 de maio; a segunda, em 29 de agosto, e a última se estende até 12 de dezembro.

Confira o cronograma completo da matrícula 2025:

13 de janeiro: matrícula para Pessoa com Deficiência - PcD

14 de janeiro: transferência de estudantes da rede estadual

15 e 16 de janeiro: matrícula de concluintes do 5º ou 9º ano do Ensino Fundamental em escola municipal para o 6º ano do Ensino Fundamental ou 1º ano do Ensino Médio em escola estadual

17 de janeiro: matrícula para estudantes de todas as rede de ensino em todas as ofertas do Ensino Fundamental

20 e 21 de janeiro: matrícula para estudantes de todas as redes em todas as ofertas do Ensino Médio