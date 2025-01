Partiu Estágio: quase 700 universitários são convocados na Bahia - Foto: Matheus Landim/GOVBA

O Governo da Bahia convocou nesta segunda-feira, 13, 689 estudantes para atuarem no Programa Partiu Estágio. A iniciativa oferece oportunidades de estágio em órgãos estaduais, permitindo que universitários conectem a teoria acadêmica à prática profissional. A lista completa dos selecionados já pode ser consultada no site oficial da Secretaria da Administração do Estado (Saeb), em www.saeb.ba.gov.br.

A nova convocação contempla 53 órgãos estaduais em 28 municípios baianos. Dos 689 estudantes selecionados, 490 irão atuar na capital baiana e 199 em cidades da Região Metropolitana de Salvador e do interior do estado, com destaque para Feira de Santana (48) e Lauro de Freitas (19).

As vagas abrangem 66 cursos de nível superior diferentes. As graduações com maior número de vagas são: Direito (186), Administração (98) e Pedagogia (86). Os órgãos estaduais que irão receber o maior número de universitários são as Secretarias da Educação (151) e Saúde (76), além da Polícia Civil (65).

A entrega da documentação será feita entre os dias 20 e 31 de janeiro de 2025. Os convocados serão avisados via WhatsApp sobre a alteração de status na plataforma ba.gov.br e devem acessar o site para conferir os procedimentos e prazos. É necessário que os estudantes entrem em contato com a unidade de Recursos Humanos do órgão onde irão atuar, por e-mail ou telefone, para obter detalhes sobre a entrega.

Leia mais:

>> Enem 2024 divulga notas; saiba como acessar seu resultado

"O Partiu Estágio é uma ferramenta essencial para conectar o jovem universitário com o mercado de trabalho, proporcionando uma vivência prática que contribui para a formação de cidadãos mais preparados e comprometidos com o serviço público", afirmou o governador Jerônimo Rodrigues, ressaltando a importância do programa.

O secretário da Administração, Edelvino Góes, destacou que o programa é uma ferramenta essencial para o desenvolvimento profissional dos jovens baianos.

"Este programa não é apenas uma oportunidade de estágio, mas um passo significativo na construção de um futuro mais igualitário. Ele oferece aos estudantes a chance de vivenciar a prática profissional em órgãos públicos, o que fortalece sua formação acadêmica e os prepara para o mercado de trabalho de maneira mais qualificada e inclusiva", disse.

Leia mais:

>> Governo do Estado investe mais de R$ 1 bilhão na educação da Bahia

>> Matrículas para a rede estadual de ensino da Bahia começam nesta segunda

O Partiu Estágio é voltado para universitários que já concluíram ao menos 50% da carga horária de seu curso superior e que estão matriculados em instituições localizadas na Bahia.