Bahia tem mais de 21 mil estudantes aptos ao Pé-de-Meia Licenciaturas

O estado baiano tem 21.706 participantes do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2024 que alcançaram um resultado igual ou superior a 650 pontos e estão aptos ao Pé-de-Meia Licenciaturas - um apoio financeiro para fomentar o ingresso, a permanência e a conclusão das licenciaturas para estudantes com alto desempenho no Enem.

Os interessados já podem concorrer a uma das 12 mil bolsas disponibilizadas pelo Ministério da Educação (MEC) para todo o Brasil, por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu). As inscrições para o processo seletivo foram abertas nesta sexta-feira, 17, pelo Portal Único de Acesso ao Ensino Superior.

As instituições públicas de ensino superior da Bahia têm 22.889 vagas nesta edição do Sisu, 6.610 delas estão em 211 cursos de licenciatura distribuídos em 10 instituições participantes do programa no estado.

“Queremos apoiar o estudante que tem perfil e que deseja ser professor para que possa ingressar nas licenciaturas de nossas universidades. Vamos oferecer as bolsas que já vão valer agora para o Sisu. O que for remanescente vai para o Prouni [Programa Universidade para Todos] e o que sobrar vai para o Fies [Fundo de Financiamento Estudantil]”, explicou o ministro da Educação, Camilo Santana.

Segundo ele, as Licenciaturas Pé-de-Meia têm como foco atrair, estimular e incentivar as pessoas a entrarem na licenciatura e permanecerem.

“Também é um estímulo que queremos dar para essa etapa. O pagamento será feito pela Capes [Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior] e nós já queremos depositar a primeira parcela em abril”, informou.