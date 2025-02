Saiba como concorrer a vagas do Sisu, Prouni e Fies - Foto: Joá Souza / Ag. A TARDE

Ao fazer o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), o estudante pode concorrer a milhares de vagas ofertadas pelo Ministério da Educação (MEC), por meio das três principais formas de ingresso na educação superior no Brasil: o Sistema de Seleção Unificada (Sisu), o Programa Universidade para Todos (Prouni) e o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies ).

Só em 2025, serão disponibilizadas 261,7 mil vagas para o Sisu e mais de 112 mil vagas para financiamento estudantil. Já o Prouni ofertará 334 mil bolsas na edição do primeiro semestre.

Com as notas do Enem 2024, divulgadas na segunda-feira, 13, o candidato que obteve pontuação acima de zero na prova de redação pode concorrer a uma das vagas ofertadas pelo Sisu em instituições públicas de ensino superior, como universidades e institutos federais.

Para quem atende aos critérios do Prouni e deseja estudar em instituições privadas de ensino superior, há bolsas integrais (de 100%) e parciais (de 50%) sobre o valor da mensalidade do curso. Já com o Fies, os interessados podem disputar vagas para financiar os seus cursos de graduação em instituições privadas de ensino superior. O participante pode, ainda, ser beneficiado pela bolsa parcial do Prouni e pelo Fies simultaneamente.

As inscrições para os três processos seletivos acontecem em períodos diferentes, sendo um seguido do outro, na seguinte ordem cronológica: Sisu, Prouni e Fies. Depois disso, os cronogramas seguem simultaneamente, ou seja, o resultado final de uma seleção pode sair só depois do término do período das inscrições de outra. Por isso, quem se inscreve em todos os processos têm mais chances de ser aprovado e pode, então, escolher a vaga em que tiver mais interesse.

Sisu

O Sisu reúne as vagas ofertadas por instituições públicas de ensino superior do Brasil. A maioria das instituições participantes são universidades e institutos federais. Só pode participar da seleção do Sisu em 2025 quem fez o Enem em 2024 e não zerou a redação. Também é preciso ter o ensino médio completo, ou seja, os treineiros do Enem não podem se inscrever no Sisu.

As inscrições já estão abertas e seguem até esta terça-feira, 21. Com uma única inscrição, que é gratuita e deve ser feita no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior, o candidato concorre a cursos cujas aulas começam tanto no primeiro como no segundo semestre deste ano. Essa edição oferece 261.779 vagas para 6.851 cursos de graduação em 124 instituições de todas as regiões do país.

Entre essas, estão mais de 68 mil vagas em cursos de licenciatura. Quem decidir se formar como professor pode concorrer ao Pé-de-Meia Licenciaturas, novo programa do MEC. No total, 371.560 estudantes de todo o Brasil alcançaram um resultado igual ou superior a 650 pontos no Enem 2024 e, com isso, podem se candidatar às 12 mil bolsas do Pé-de-Meia Licenciaturas.

Quem for aprovado vai receber mensalmente R$ 1.050 durante a realização do curso. Desse valor, o estudante poderá sacar R$ 700. Os outros R$ 350 serão depositados como poupança e poderão ser sacados após o professor recém-formado ingressar em uma rede pública de ensino, em até cinco anos após a conclusão do curso.

Prouni

O Prouni oferece bolsas de estudo integrais (100%) e parciais (50%) para graduação em instituições privadas. Para concorrer à bolsa integral, é preciso ter renda familiar bruta mensal de até um salário mínimo e meio por pessoa. Para a bolsa parcial, a renda familiar bruta mensal deve ser de até três salários mínimos por pessoa. Os candidatos também precisam atender a pelo menos uma das seguintes condições:

- Ter feito o ensino médio integralmente em escola da rede pública;

- Ter feito o ensino médio integralmente em instituição privada na condição de bolsista;

- Ter feito o ensino médio parcialmente em escola da rede pública e parcialmente em instituição privada na condição de bolsista integral;

- Ter feito o ensino médio parcialmente em escola da rede pública e parcialmente em instituição privada na condição de bolsista parcial;

- Ter feito o ensino médio integralmente em instituição privada na condição de bolsista parcial;

- Ser uma pessoa com deficiência na forma prevista na legislação;

- Ser professor da rede pública de ensino, exclusivamente para concorrer aos cursos de licenciatura e pedagogia. Nesse último caso, não é aplicado o limite de renda exigido aos demais candidatos.

Além dos critérios socioeconômicos, é preciso ter feito o Enem nos últimos dois anos, ter nota média superior a 450 pontos e ter tirado acima de 0 na redação.

Neste ano, o Prouni completa 20 anos e as inscrições estarão abertas a partir desta sexta-feira, 24, até terça-feira, 28. A seleção é gratuita e deve ser feita no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior. É possível optar por concorrer às bolsas destinadas à ampla concorrência ou às cotas para pessoas com deficiência e autodeclaradas indígenas, pardas ou pretas.

Fies

O Fies concede financiamento para graduação em instituições privadas. Para participar, é preciso ter renda familiar mensal bruta por pessoa de até três salários mínimos. A nova edição do programa, o Fies Social, reserva metade das vagas para estudantes com renda familiar por pessoa de até meio salário mínimo e inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico). Com o Fies, é possível financiar até 100% dos encargos educacionais. Nos dois casos, é preciso ter feito o Enem a partir de 2010, com nota média superior a 450 pontos e nota na redação superior a 0.

Neste ano, serão ofertadas mais de 112 mil vagas, em dois processos seletivos do Fies: o primeiro para cursos com início de aulas no primeiro semestre e o segundo para aulas com início no segundo semestre.

Pela primeira vez, em 2024, o Fies reservou vagas para candidatos autodeclarados pretos, pardos, indígenas e quilombolas, assim como para pessoas com deficiência (PCDs). A medida será válida para as próximas edições, incluindo a de 2025. O percentual das vagas reservadas é calculado de acordo com a proporção dessas populações em cada unidade da Federação onde estiver instalada a instituição de ensino superior pretendida pelo candidato, segundo dados do último Censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

As inscrições para o Fies são gratuitas e podem ser feitas exclusivamente pela internet, por meio do Portal Único de Acesso ao Ensino Superior, de 4 a 7 de fevereiro.