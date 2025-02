Resultado da seleção de profissionais da educação inclusiva é divulgado - Foto: Claudionor Jr

A lista completa de profissionais selecionados para atuar como Cuidador Educacional, Intérprete de Libras, Instrutor de Libras, Brailista e Técnico de Educacional Especializado (AEE) foi divulgada no Diário Oficial do Estado (DOE), desta sexta-feira, 24.

Os selecionados deverão ficar atentos às próximas etapas do Processo Seletivo Simplificado, pois a Secretaria da Educação (SEC) convocará, futuramente, os candidatos habilitados através do Edital de Convocação a ser publicado no DOE.

Entre os documentos exigidos, estão: originais e cópias do diploma de conclusão do curso; carteira de identidade, CPF, certidão de nascimento ou de casamento, se for o caso; número de conta corrente do Banco do Brasil; título de eleitor e dos comprovantes dos dois últimos pleitos ou certidão de quitação eleitoral; declaração de bens; original e cópia PIS/PASEP; original e Cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS; comprovante de residência, entre outros.