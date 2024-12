MEC apresenta resultados de programa de formação docente

- Foto: Divulgação

O Ministério da Educação (MEC) vai apresentar os resultados do Programa Institucional de Fomento e Indução da Inovação da Formação Inicial e Continuada de Professores com Ênfase na Educação Integral (Prilei). O evento, que acontecerá entre 9 e 10 de dezembro, será realizado na sede do MEC, em Brasília (DF), com transmissão on-line para todo o país pelo canal do MEC no YouTube.

O Prilei oferta cursos inovadores de licenciatura focados na educação integral. As formações são destinadas a profissionais sem curso superior; graduados em áreas distintas de sua atuação; e estudantes com bom desempenho no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), sob o compromisso de realizarem um ano de residência docente na rede pública de ensino.

Além da apresentação dos resultados de implementação da política, haverá no evento uma exposição de banners com trabalhos dos alunos, assim como uma apresentação cultural do coral do MEC. Haverá também sessões de socialização das instituições de ensino superior participantes do Prilei, como a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), do ABC (UFABC), do Piauí (UFPI) e de Alagoas (Ufal); a Universidade Estadual de Mato Grosso (Unemat), de São Paulo (USP) e do Piauí (Uespi); a Universidade Católica de Brasília (UCB), de Santos (UniSantos) e de Pernambuco (Unicap); a Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS); e o Centro Universitário La Salle (UniLaSalle). Cada instituição apresentará suas experiências e seus resultados obtidos no programa.

Abertura – A mesa de abertura do evento será composta por Kátia Schweickardt, secretária de Educação Básica do MEC; Denise Carvalho, presidente da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes); Lourival Martins, diretor de Formação Docente e Valorização dos Profissionais da Educação; Alexsandro Santos, diretor de Políticas e Diretrizes da Educação Integral Básica; Lucianna Munhoz, coordenadora-geral de Formação de Professores da Educação Básica; o professor Amauri Barros, representante dos coordenadores do Prilei; e Cláudio Tapirapé, representante dos estudantes.

Programa

O Prilei é operacionalizado por meio de instituições de ensino superior que ofertam cursos de pedagogia e licenciaturas específicas e/ou interdisciplinares, organizadas em redes compostas por instituições federais, estaduais e privadas sem fins lucrativos. Os cursos são presenciais e articulados com a rede pública de ensino desde o início.

As propostas pedagógicas dos cursos de licenciatura apoiados pelo Prilei estão alinhadas à Base Nacional Comum Curricular (BNCC), aos currículos e às matrizes curriculares das redes de ensino, aos projetos político-pedagógicos das escolas e às orientações do Programa Escola em Tempo Integral.