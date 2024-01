Ministro anuncia novos campus do IFBA em duas cidades baianas | A TARDE

O ministro da Casa Civil, Rui Costa, anunciou nesta sexta-feira, 29, que as cidades de Jaguaquara, localizado no sudoeste baiano, e Campo Formoso, no Centro Norte, terão novos campus do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia (IFBA) em funcionamento a partir de 2024. A portaria do Ministério da Educação (MEC) que autoriza o início das atividades foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) de hoje.

“Vamos inaugurar e colocar em funcionamento, nos próximos anos, 100 unidades dos Institutos Federais de Educação no Brasil. Aqui na Bahia, em Jaguaquara e Campo Formoso, duas unidades estavam prontas, mas sem funcionamento. O IFBA passa a funcionar em 2024! Saiu hoje a publicação!”, disse o ministro Rui Costa, em Jaguaquara, onde participa de entregas de obras junto com o governador Jerônimo Rodrigues (PT).



O funcionamento das duas novas unidades do IFBA beneficiará a população de cerca de 80 municípios com ações de ensino, pesquisa, extensão, assessoria técnica e capacitação profissional que podem alcançar mais de 200 mil pessoas.

A implantação da unidade no município de Jaguaquara vai ampliar a atuação do IFBA no território de identidade Vale do Jiquiriçá através de cursos em diferentes modalidades, como Formação Inicial e Continuada (FIC) e Ensino à Distancia (EaD). Entre os cursos ofertados na implantação da unidade estão os cursos FIC de Finanças para empreendedor, Tradutor de Libras, Leituras e produção de texto, Gestão de Pequenos Negócios e Cooperativismo, Operador de Computador, de forma a contribuir para o desenvolvimento local. O espaço dispõe de 15 salas e 8 laboratórios, com potencial para oferecer cursos como Agroecologia e Cooperativismo.

Uma creche também foi inaugurada em Jaguaquara nesta sexta e faz parte das 3.600 creches e escolas que estavam paralisadas e/ou inacabadas no início de 2023 e que o governo federal readequou os valores para que as prefeituras pudessem à população.