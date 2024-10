Mostra de empreendedorismo é realizada em Castro Alves

Mostra de Empreendedorismo aconteceu no Colégio Municipal Luís Eduardo Magalhães - Foto: Divulgação

A Mostra de Empreendedorismo: inovação, sustentabilidade e transformação digital, realizada nesta quarta-feira, 2, no Colégio Municipal Luís Eduardo Magalhães, em Castro Alves , no Recôncavo Baiano, reuniu cerca de 326 estudantes empreendedores.

Durante o evento, os alunos apresentaram projetos que integravam tecnologia, responsabilidade ambiental e soluções sustentáveis, focando em temas como transformação digital e sustentabilidade. As iniciativas foram avaliadas por professores, especialistas e investidores, proporcionando aos jovens a chance de testar suas ideias em um ambiente real.

A coordenadora pedagógica Tayná Costa ressaltou a relevância de conectar o empreendedorismo às disciplinas tradicionais.

"Como coordenadora, são atividades fundamentais articuladas que envolvem a interdisciplinaridade, conectando o empreendedorismo com disciplinas como Matemática, Língua Portuguesa e Ciências de forma contextualizada. Acompanhar esse desenvolvimento é gratificante, pois vemos os estudantes crescerem não apenas academicamente, mas também como indivíduos mais confiantes e preparado para os desafios do futuro", disse.

Além da exposição de projetos, o evento ofereceu uma oportunidade única de networking, permitindo que os estudantes interagissem diretamente com o público, outros empreendedores e comerciantes locais. Também foram realizadas competições com jogos confeccionados a partir de materiais recicláveis, reforçando a importância do trabalho em equipe, da comunicação e da resolução de problemas, habilidades essenciais no mundo dos negócios.

"Quantos talentos natos nós temos, quantas ideias de sucesso materializadas diante dos nossos olhos. Porém, a escola é apenas uma etapa, e quando os alunos são entregues à sociedade, muitas oportunidades se perdem devido a barreiras cruzadas, como o racismo estrutural e a falta de políticas públicas eficazes. Nos resta, como escola, continue dando o nosso melhor, pois para muitos alunos somos os únicos olhares de incentivo e opinião nas suas possibilidades", mencionou a professora de história Manuela Santiago.