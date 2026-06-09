'Movimento Bahia pela Educação' encerra ciclo de debates em Salvador

Após percorrer diferentes territórios do estado, o Movimento Bahia pela Educação encerrou, nesta terça-feira, 9, no auditório da Federação das Indústrias (FIEB), em Salvador, um ciclo de encontros voltados à alfabetização. A iniciativa reuniu prefeitos, secretários municipais de Educação, diretores, coordenadores escolares e especialistas para discutir estratégias que garantam a alfabetização na idade certa.

Com o tema “A Bahia aprende com a Bahia: o desafio de alfabetizar 80% das crianças até 2030”, a programação foi aberta com uma mesa institucional e seguiu com o painel “Os desafios de alfabetizar na idade certa”. O debate contou com a participação do professor Mozart Ramos, da Cátedra Sérgio Henrique Ferreira da USP de Ribeirão Preto, e de Kátia Smole, diretora do Instituto Reúna e uma das principais referências nacionais em letramento matemático.

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A defesa da alfabetização como um processo que vai além da leitura e da escrita foi discutida por Kátia Smole. Segundo ela, é preciso incluir a Matemática desde os primeiros anos da aprendizagem.

“A Matemática potencializa a alfabetização em Língua Portuguesa. Crianças que começam a aprender Matemática mais tarde, não vão ter tanto sucesso podem, inclusive, ter dificuldade com o componente curricular. E, ao contrário, se elas começam cedo, esse sucesso se perpetua por muito tempo”, afirmou.

Kátia Smole é diretora do Instituto Reúna e uma das principais referências nacionais em letramento matemático - Foto: José Simões/Ag. A TARDE

Durante sua fala, o professor Mozart Ramos destacou três fatores fundamentais para garantir avanços consistentes na educação:

1. Assegurar que todas as crianças sejam alfabetizadas até os sete anos de idade

Para o especialista, esse processo representa a base de toda a trajetória escolar, já que dificuldades nessa etapa tendem a comprometer o desempenho dos estudantes nos anos seguintes e aumentar os riscos de evasão escolar;

2. Fortalecimento do regime de colaboração entre municípios, Estado e União

Mozart ressaltou que avanços precisam ocorrer de forma equilibrada em todo o território baiano, evitando que apenas alguns municípios melhorem seus indicadores enquanto outros permanecem estagnados. Nesse contexto, iniciativas como o Movimento Bahia pela Educação ajudam a ampliar a cooperação institucional e a promover maior equidade;

3. Mobilização da sociedade em torno da causa educacional

Ele destacou que a proposta está alinhada ao artigo 205 da Constituição Federal, que estabelece a educação como dever do Estado e da família, com a colaboração da sociedade. Para ele, a itinerância promovida pelo movimento nos últimos meses materializa esse princípio ao reunir diferentes setores em torno de um objetivo comum.

“No segundo semestre, a gente vai ter um momento delicado, que são as eleições. Então, o clima é outro. Precisamos reconhecer isso. Mas, durante esse período, nós vamos fazer formação de alfabetizadores, de diretores escolares. Também vamos reconhecer os municípios que mais avançaram na alfabetização e que estão com patamares acima de 75% de crianças alfabetizadas”, explicou Mozart, detalhando que, além das formações o Movimento prevê a entrega do Prêmio Município Alfabetizador, em novembro, para reconhecer as cidades com melhores índices de alfabetização.

Professor Mozart Ramos atua na Cátedra Sérgio Henrique Ferreira da USP de Ribeirão Preto - Foto: José Simões/Ag. A TARDE

A mobilização também foi destacada pelo superintendente do Serviço Social da Indústria (Sesi Bahia), Armando da Costa Neto. Segundo ele, os encontros realizados reuniram 1.020 participantes e fazem parte de uma estratégia mais ampla de enfrentamento aos baixos índices de alfabetização.

“Esses eventos é uma das ações que nós temos. Estamos atendendo 30 municípios que tiveram um indicador que precisa de mais melhoria. Nós estamos fazendo capacitação de 40 horas para esses municípios, com apoio da USP e apoio do Sesi São Paulo. Nesses municípios, os professores vão receber capacitação para melhorar a performance em sala de aula e melhorar os indicadores de alfabetização. Além disso, tem toda a ação nossa de informação, de disponibilizar a informação e de mobilizar a sociedade”, destacou.

Armando da Costa Neto é superintendente do Sesi Bahia - Foto: José Simões/Ag. A TARDE

Município compartilha experiência e resultados

Experiências exitosas também foram apresentadas durante o encontro. Em Licínio de Almeida, no sudoeste baiano, o município alcançou 99% de crianças alfabetizadas, ao final do segundo ano do ensino fundamental, resultado apresentado como um dos principais cases do evento.

Segundo a coordenadora pedagógica e articuladora do Compromisso Nacional Criança Alfabetizada (CNCA), Poliana Silva de Oliveira, o desempenho é resultado de um conjunto de estratégias que inclui monitoramento constante da aprendizagem, planejamento baseado em evidências, avaliações periódicas e intervenções rápidas junto aos estudantes que apresentam dificuldades.

“Isso é fruto de um trabalho de monitoramento, de planejamento estratégico, de intervenção rápida com base em evidências. Com esses resultados, a gente organiza as intervenções que são necessárias para que todas as crianças adquiram o desenvolvimento necessário ao final do segundo ano. Então, planejamos, avaliamos, monitoramos como é que está essa avaliação e fazemos as intervenções necessárias”.

Poliana destacou ainda a ampliação da carga horária nas escolas de tempo integral, que passou a oferecer atividades de reforço em Língua Portuguesa e Matemática no contraturno, além de ações lúdicas voltadas ao fortalecimento da aprendizagem. Outro investimento permanente é a formação dos professores, fortalecida por iniciativas como o Seminário de Alfabetização, realizado há três anos consecutivos e considerado uma importante ferramenta de apoio e engajamento dos educadores.

O encerramento do encontro foi dedicado ao debate sobre financiamento da educação, com discussões sobre mecanismos como o Fundeb [Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação] e o ICMS Educacional. A palestra foi conduzida por Leomar da Silva, integrante da Cátedra Sérgio Henrique Ferreira, da USP de Ribeirão Preto.

A etapa de Salvador conclui uma série de encontros realizados entre março e junho de 2026 em Juazeiro, Ilhéus, Feira de Santana, Vitória da Conquista, Barreiras e Eunápolis.

Movimento Bahia pela Educação

O Movimento é articulado pela Federação das Indústrias do Estado da Bahia (FIEB), em parceria com o Governo da Bahia, Secretaria de Educação do Estado, Ministério Público da Bahia, União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação (Undime), União dos Municípios da Bahia (UPB), Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), Federação das Empresas de Transporte (Fetrabase), Serviço Social da Indústria (SESI) e Cátedra Sérgio Henrique Ferreira, da Universidade de São Paulo (USP Ribeirão Preto).

Lançada oficialmente em outubro de 2025, a iniciativa intersetorial é inédita no estado, que ocupa a 24ª posição no ranking nacional de alfabetização na idade certa - cenário que reforça a necessidade de mobilização urgente e conjunta.