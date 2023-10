Nona edição do programa Educar para Transformar do MRV é prorrogada | A TARDE

As inscrições para a 9ª edição do edital de projetos educacionais, do Instituto MRV, foram prorrogadas até o próximo dia 6 de outubro. Acreditando no poder transformador da educação, o Educar 9 tem por objetivo impulsionar mudanças positivas nas comunidades e apoiar Organizações da Sociedade Civil (OSC) que estejam engajadas em resolver desafios locais com jovens e crianças como protagonistas.

Criado em 2016, o Educar para Transformar já beneficiou mais de 200 mil pessoas através de 51 projetos apoiados em 30 cidades do Brasil com um investimento superior a R$5 milhões de reais. Uma votação popular irá selecionar 10 iniciativas, que receberão, cada uma, um aporte financeiro de R$ 100 mil reais, além de acompanhamento e capacitação durante o ano de 2024.



O foco primordial desta edição é promover a solução de problemas por meio da educação - nas cidades de Campinas, Canoas, João Pessoa, Londrina, Manaus, Porto Alegre, Ribeirão Preto, Rio de Janeiro, Salvador, São Paulo, Sorocaba e Uberlândia -, tendo as crianças, adolescentes e/ou jovens com até 24 anos de idade como protagonistas das ações de mudança. Além de envolver a(s) escola(s) como parceiras na execução dos projetos.



O programa está estruturado em três eixos principais:



· Desenvolvimento de Projetos Educacionais: O Instituto MRV apoiará OSC’s na execução de projetos que abordem problemas locais por meio da educação, fortalecendo assim a participação ativa das crianças, adolescentes e jovens na transformação de suas comunidades.



· Capacitação em Empreendedorismo Social: As OSC’s receberão capacitação em empreendedorismo social, ajudando-as a desenvolver estratégias para criar produtos ou serviços sustentáveis ou aprimorar os já existentes. O objetivo é capacitar as organizações a trilharem o caminho da autossustentabilidade.



· Mentorias Especializadas: As OSC´s também terão acesso a mentoria personalizada, direcionada para abordar desafios específicos enfrentados pelas organizações, contribuindo para o aprimoramento contínuo de suas iniciativas.



Para mais informações e detalhes sobre o processo de inscrição, os interessados podem acessar o site oficial do Instituto MRV: www.institutomrv.com.br.