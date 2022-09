Novo reitor da Ufba toma posse em cerimônia na Reitoria

Os atabaques abriram a cerimônia de posso do novo reitor da Universidade Federal da Bahia (Ufba), professor Paulo César Miguez de Oliveira. O evento aconteceu na tarde da última segunda-feira, 5, e contou com a presença de professores, diretores, autoridades e membros de representações estudantis que encheram o Salão Nobre da Reitoria, no Canela, para receber o novo reitor e seu vice, Penildon Silva Filho.



O economista Paulo Miguez tem 67 anos, é professor do Instituto de Humanidades, Artes & Ciências Professor Milton Santos (IHAC) e foi vice-reitor da Ufba nos últimos oito anos. Eleito pela comunidade universitária, ele foi nomeado no dia 12 de agosto pelo presidente Jari Bolsonaro (PL) e empossado para o novo cargo pelo Ministério da Educação desde o dia 18 de agosto.

Em seu discurso de posse, o novo reitor compartilhou sua história, sua vida em Moçambique e falou sobre as dificuldades orçamentárias. “Seja qual for o quadro político econômico que se encontre o país a partir do próximo ano, a Ufba seguirá enfrentando com altivez os grandes desafios do seu tempo. Em cenário de escassez ou de bonança de investimentos federais, a política de gestão responsável da coisa pública lastreada por um planejamento racional e audacioso e sempre em busca da maior eficiência em aquisições e contratações, bem como da plena execução orçamentária anual, continuará sendo o alicerce da administração da Ufba”, se comprometeu.

O novo reitor também se colocou em defesa das ações afirmativas, “que devem ser não somente mantidas, como continuamente ampliadas”, reafirmou. E se posicionou a favor de uma Ufba “pública, gratuita e de qualidade”. Se comprometeu com a ampliação e atualização de infraestrutura e modernização de equipamentos e sistemas em face dos avanços tecnológicos.



