OAB lança livro "Organizações Criminosas" nesta segunda

- Foto: Divulgação

O Conselheiro Federal pela OAB Bahia, Luiz Coutinho publicou um artigo no um livro "Organizações Criminosas - Apontamentos jurídicos e jurisprudenciais sobre o crime organizado", lançado nesta segunda-feira (21), em Brasília. A publicação do Conselho Federal da OAB reúne uma coletânea de artigos publicados por juristas de diversas partes do Brasil.

Leia Mais:

>> Legislação impulsiona produção de biocombustíveis no Brasil

>> Léo Santana tem música confirmada em novela da Globo e desabafa

Coutinho, que é advogado criminalista, escreveu o artigo em coautoria com o também criminalista Fabiano Pimentel. No texto, intitulado "Principais Inclusões e Alterações Realizadas pelo Pacote Anticrime no Instituo da Colaboração Premiada", eles analisam o mecanismo da colaboração premiada perante um novo modelo de justiça criminal, que, conforme os autores, deve alinhar o consenso com celeridade, efetividade e eficiência.

Luiz Coutinho tem mais de dez obras publicadas. Somente nesta gestão do Conselho Federal, quatro artigos de autoria do criminalista baiano contam em publicações da OAB Nacional.

Coutinho reafirma o compromisso de seguir contribuindo com a disseminação de conhecimento jurídico para todo o Brasil. “Uma honra poder compartilhar parte de nosso conhecimento e experiência para contribuir com o aprendizado de outros colegas. Da mesma forma, é um orgulho poder representar a Bahia em publicações dessa importância do Conselho Federal que, sem dúvida, atuam como uma fonte fundamental de conhecimento para advogadas e advogados de todo o país”, conclui Luiz Coutinho.