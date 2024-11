‘Oxe, Me Respeite nas escolas’ chega a Itapuã e Cachoeira

Atividades do ‘Oxe, Me Respeite’ com alunos ontem em Itapuã - Foto: Olga Leiria / AG. A TARDE

A Secretaria de Políticas para as Mulheres do Estado (SPM), realizou ontem uma atividade do projeto “Oxe, me respeite nas escolas”, com os estudantes do Colégio Estadual Marechal Mascarenhas de Morais, no bairro de Itapuã, em Salvador.

O projeto “Oxe, me respeite nas escolas” tem promovido ações educativas voltadas à prevenção da violência de gênero e incentivo ao respeito e a igualdade entre os jovens.

Hoje, as atividades acontecem no Colégio Instituto Mãe Lalu, em Cachoeira, onde serão realizadas oficinas com mulheres pela manhã e, à tarde, com jovens e adolescentes, reforçando o compromisso de sensibilizar e informar diferentes públicos sobre a importância de relações baseadas no respeito e na igualdade.

Em Itapuã, o projeto promoveu uma oficina com alunos do 8º e 9º ano, criando um espaço para reflexões sobre os papéis de gênero e a construção de novas masculinidades, livres de padrões violentos. Francileide Araújo, coordenadora para o tema junto à Secretaria Estadual de Políticas para as Mulheres, conta que durante a atividade, os alunos foram incentivados a reconhecer e nomear diferentes tipos de violência, entendendo como identificar e romper o ciclo de abusos. A abordagem incluiu uma provocação sobre noções culturais de masculinidade, como a ideia de que “homem não chora”, e reforçou a necessidade da escola ser um espaço de acolhimento.

As ações do projeto incluem a formação de professores e a criação de comitês interdisciplinares de empoderamento das mulheres.

Edital de ampliação

O edital do projeto “Oxe, me respeite nas escolas” está aberto até o dia 11 de novembro, com o objetivo de selecionar 13 organizações da sociedade civil para ações em outros 12 territórios de identidade na Bahia. A meta é expandir o projeto para alcançar todos os territórios do estado até 2026.

*Sob a supervisão da editora Isabel Villela