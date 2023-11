Para incentivar, mãe e professora acompanha filha no primeiro dia | A TARDE

Liliane Araújo é professora de Língua Portuguesa, mas no primeiro dia do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) ela estava como mãe, para dar total apoio a sua filha, que pretende seguir na carreira de veterinária.

“Ela me pediu que viesse com ela, viesse trazer e buscar e eu, claro, por ser minha filha, porque não faria? Eu quero que ela se sinta acolhida, se sinta tranquila, porque eu sei que aqui depende o futuro dela. Se não conseguir hoje, vai ter outras oportunidades, vai ter outras edições do Enem”, declara Liliane.

Mas como professora, Liliane também garantiu para que suas filhas tivessem orientação sobre como se preparar para o exame.

“Eu tenho o prazer, eu tenho o orgulho de orientar as minhas filhas para que elas confiem em mim, nas minhas orientações. Elas sempre falam: mãe, você já fez o ENEM, você é professora, o que eu faço? Aí eu vou conversar com elas, tendo esse diálogo.. Quando eu fiz o ENEM pela primeira vez, em 2002, minha mãe veio me trazer e foi muito importante pra mim, então, não tem um porquê eu não fazer isso pela minha filha?”, disse a professora.

“Ela estudou em casa, eu queria que estudasse mais, porém, tinham as coisas do colégio. Enfim, aí, eu digo também, estudar pedagogicamente falando x horas não é tão eficiente, mas eu disse a ela, se você não conseguir essa vez, que você tente outra, você não pode desistir, você não pode parar no meio do caminho, isso nunca”, concluiu ela.